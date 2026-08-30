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Kremlinul dezvăluie singura condiție pentru o reuniune Trump-Putin-Zelenski: Altfel nu ar avea sens

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Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Complexitatea negocierilor

O întâlnire între liderii Statelor Unite și Ucrainei și președintele rus Vladimir Putin ar fi posibilă doar pentru a formaliza acorduri finale, și nu pentru negocieri. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, subliniază însă că stabilirea acestor acorduri va fi un proces dificil și nu va fi o simplă înțelegere, relatează RBK Ukraine

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, un summit la care să participe Vladimir Putin, Donald Trump și Volodimir Zelenski, nu ar avea sens fără pregătirea prealabilă a unui document final.

Peskov a subliniat că o eventuală întâlnire ar trebui să pună punctul final acordurilor deja elaborate, mai degrabă decât să servească drept cadru pentru negocieri inițiale.

Complexitatea negocierilor

Kremlinul a mai afirmat că ajungerea la decizii comune va necesita eforturi serioase din partea tuturor părților. Peskov a subliniat că problema nu poate fi rezolvată printr-un acord simplist, întrucât implică dezacorduri complexe și adânc înrădăcinate.

Anterior, omul lui Putin anunța că procesul de pace dintre Rusia şi Ucraina, a cărui ultimă rundă mediată de Statele Unite a avut loc în februarie, este „complet blocat”.

„Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi”, declara vineri Peskov.

Moscova a declarat în repetate rânduri în ultimele luni că aşteaptă noi propuneri din partea secretarului de stat american Marco Rubio, după ce ambele părţi au recunoscut că acordul la care s-a ajuns acum un an la summitul ruso-american de la Anchorage nu mai este valabil.

Cu toate acestea, Peskov a insistat vineri că „partea ucraineană este perfect conştientă de cerinţele noastre”, făcând aluzie la cererea Rusiei ca Kievul să îşi retragă trupele din întreaga regiune Donbas.

„Nu vor să discute despre acest lucru prin mijloace paşnice, motiv pentru care menţinem o dinamică pozitivă pe linia frontului, iar operaţiunea (militară specială) continuă”, a subliniat el.

El a afirmat, de asemenea, că preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să discute cu omologul său american, Donald Trump.

Între timp, Kievul a subliniat natura cinică a poziției Moscovei.

Sergiy Kislytsya, prim-adjunct al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a afirmat că Putin nu este cu adevărat interesat de negocierile de pace, întrucât mizează pe teroarea împotriva civililor și speră că ucrainenii nu vor supraviețui iernii.

 

Editor : C.L.B.

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