Cecilia Pavel se alătură echipei five elements digital ca SEO Director SEO. Aproape 20 de ani de experiență și expertiză în SEO

five elements digital anunță numirea Ceciliei Pavel în funcția de SEO Director începând cu data de 10 februarie 2025. Aceasta va prelua un rol strategic care va contribui semnificativ la dezvoltarea și succesul agenției în următorii ani, odată cu schimbările de paradigmă din industria online.

Cecilia Pavel este unul dintre cei mai experimentați profesioniști SEO din România, fiind activă în această industrie încă din anul 2008. Cu un background în dezvoltare web, Cecilia și-a perfecționat abilitățile în SEO și a construit relații durabile în industrie. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu diverse agenții SEO, publisheri și business-uri online, acumulând o experiență considerabilă nu doar în audituri SEO, migrări și lansări de site-uri și strategii SEO pentru branduri mari și sofisticate, cât și pentru startup-uri, dar și în formarea echipelor integrate.

În ultimii 7 ani, Cecilia a căpătat o experiență vastă în optimizare SEO pentru eCommerce-uri mari, contribuind la creșterea vizibilității și a vânzărilor pentru numeroase magazine online.

Printre proiectele notabile la care a contribuit, în cadrul agentiilor în care a activat, se numără Imobiliare, eJobs, Sephora, Secom, evoMAG, OLX, GSP, Orange, Elefant, Kiehl’s sau Ecco Shoes, atât pe plan local, cât și internațional. De asemenea, Cecilia a avut privilegiul, în activitatea sa, de a construi de la zero două departamente de SEO, alături de unii dintre cei mai buni specialiști în domeniu.

„Poate că într-o zi nu va mai rămâne nimic de făcut de către om și totul va fi tech, totul va fi AI. Dar până atunci tot omul și acel human touch vor face diferența. Tocmai de aceea sunt extrem de încântat că Cecilia se alătură five elements digital. Ea reprezintă un atu incontestabil pentru echipa noastră și sunt încrezător că viziunea, expertiza și abilitățile sale ne vor ajuta să rămânem în avangarda acestei industrii în continuă evoluție”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Prin numirea ei ca SEO Director, agenția își reafirmă angajamentul de a oferi servicii SEO de cea mai înaltă calitate și de a ține pasul cu inovațiile care definesc această industrie. five elements digital este o agenție SEO recunoscută internațional, care pune în slujba proiectelor în care se implică o echipă de specialiști dedicați, capabili să ofere soluții personalizate orientate spre creștere sustenabilă și atingerea obiectivelor de business. Activitatea agenției este definită de o combinație de creativitate cu tehnologie și această strategie se dovedește crucială în această perioadă a dezvoltării și redefinirii mediului online de către soluțiile AI.

„Întotdeauna am crezut că SEO nu este doar despre poziții în Google, trafic organic, cuvinte cheie bine alese și victorii de etapă. Timpul și transformările industriei mi-au confirmat crezul. E vorba despre creșterea durabilă, bazată pe date, expertiză, viziune pe termen lung și atenție la obiectivele de business ale fiecărui site în parte.

Dacă aș compara industria SEO cu un maraton, aș zice că am parcurs abia primele sute de metri. Așa că sunt extrem de entuziasmată să mă alătur echipei five elements digital într-un rol care îmi oferă șansa să îmi consolidez abilitățile și să aduc o contribuție semnificativă la strategiile agenției. Altfel spus, să participăm împreună la acest maraton”, a declarat Cecilia Pavel, SEO Director, five elements digital.

***

Despre five elements digital

five elements digital este agenție de SEO și performance marketing, care se adresează în special companiilor medii și mari, corporațiilor, dar și startup-urilor și companiilor care au target ambițios de creștere. Agenția lucrează cu branduri de top din întreaga lume și este prezentă în România, Statele Unite ale Americii și vizează deschiderea unui birou în Germania. În prezent, oferă servicii pentru 40 de clienți. Detalii complete sunt disponibile pe site-ul agenției.

Editor : A.D.V.