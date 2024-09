Doi polițiști din Mureş sunt acuzaţi că au bătut pe stradă un adolescent. Agenții susţin că tânărul a căzut

Doi agenţi de poliţie de la IPJ Mureş sunt acuzaţi că ar fi bătut un adolescent pe stradă, Biroul Control Intern demarând o anchetă cu privire la posibila săvârşire a infracţiunii de purtare abuzivă, scrie News.ro. Imagini cu băiatul plin de sânge au fost distribuite online, iar poliţiştii susţin că tânărul ar fi căzut. Părinţii acestuia afirmă, însă, că a fost bătut de către agenţi, care ulterior au plecat fără a încheia proces verbal.



Tânărul a povestit că, în noaptea de joi spre vineri, după ce petrecuse cu nişte prieteni, se afla pe o trecere pentru pietoni cu bicicleta, a făcut loc autospecialei de Poliţiei, după care a constatat că este urmărit de către unul dintre agenţi.

”Am auzit girofarul după mine, am trecut pe trotuar şi am gândit că fac loc pentru poliţişti să meargă pe treaba lui (...) dintr-o dată am auzit că fuge după mine poliţistul şi a sărit pe mine, am căzut amândoi, după aia m-a prins de gât. Eram imobilizat şi după aia a venit al doilea poliţist care a dat un pumn în ficat la mine (...) Am întrebat poliţistul care mi-a dat un pumn că de ce am primit un pumn. El a răspuns că nu a dat un pumn şi când am căzut m-am lovit cu capul. După aia au cerut buletinul, i-am dat buletinul, au făcut o poză”, a povestit adolescentul pentru jurnaliştii de la punctul.ro, citat de News.ro.

Aceştia prezintă certificatul medico-legal, conform căruia rănitul are leziuni traumatice care necesită 35-40 de zile de îngrijiri medicale, inclusiv o fractură la umărul stâng şi escoriaţii faciale.

Mama adolescentului a povestit pentru punctul.ro că s-a deplasat de urgenţă la locul incidentului, dar poliţiştii plecaseră.

”Soţul a fost sunat de copilul meu să venim pentru că e bătut de poliţişti (...) Am coborât din maşină, erau trei poliţişti, două echipaje. Am pus întrebarea de ce arată copilul meu în halul ăsta. Ei au spus că copilul a căzut din cauză că ei au vrut să oprească şi el nu s-a oprit şi în timp ce a fugit a căzut şi din cauza asta arată aşa, plin de sânge. Am întrebat de ce l-aţi lovit la ficat, au zis că nu ei au fost şi cum a căzut s-a lovit la cap şi sigur halucinează”, a povestit mama băiatului.

Femeia susţine că poliţiştii nu a chemat ambulanţa şi i-au spus că au vrut să îl oprească fiindcă mergea pe o roată.

”Împrejurările exacte ale cauzei şi modul de intervenţie fac obiectul unor cercetări desfăşurate de poliţiştii Biroului Control Intern din cadrul I.P.J. Mureş, în cadrul unui dosar penal privind posibila săvârşire a infracţiunii de purtare abuzivă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş. În paralel, în prezenta cauză a fost declanşată cercetarea prealabilă. Menţionăm că, din informaţiile deţinute până la momentul declanşării cercetărilor anterior amintite, reiese faptul că, în noaptea de 5/6 septembrie 2024, doi agenţi de poliţie ar fi intervenit pe strada Cutezanţei din municipiul Târgu Mureş, după ce un tânăr de 17 ani, care se deplasa pe o bicicletă, nu ar fi dat curs semnalelor acustice şi luminoase efectuate în vederea opririi sale”, informează, marţi, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

Conform reprezentanţilor Poliţiei, la data de 10 septembrie 2024, părinţii tânărului s-au prezentat la sediul inspectoratului, sesizând faptul că, în cadrul intervenţiei, poliţiştii ar fi avut un comportament abuziv faţă de fiul acestora.

”Având în vedere aceste aspecte, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş a sesizat, de îndată, Biroul Control Intern, în cauză fiind înregistrat un dosar penal pentru clarificarea situaţiei, în paralel cu verificări de ordin disciplinar. Precizăm faptul că instituţia noastră tratează cu maximă obiectivitate această sesizare şi sprijină desfăşurarea anchetei şi a procedurilor penale, fiind direct interesată de aflarea adevărului cu privire la modul de intervenţie şi veridicitatea informaţiilor semnalate”, precizează sursa citată.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că varianta poliţiştilor cu cea a tânărului şi părinţilor acestuia este diametral opusă. Ancheta urmăreşte clarificarea situaţiei şi aflarea adevărului. Aceleaşi surse mai spun că documente în urma intervenţiei au fost întocmite, „conform reglementărilor interne şi administrative”.

