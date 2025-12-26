Live TV

Exclusiv 2026, anul de „calibrare” pentru 2027. Ministrul Economiei, despre misiunea Guvernului: „Să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Irineu Darău a declarat vineri, 26 decembrie, la Digi24, că 2026 „va fi în continuare greu”, descriind viitorul an drept unul de „calibrare”. Totuși, noul ministru al Economiei a punctat: „Cred, așa cum a fost spus de la instalarea guvernului, că aceasta este misiunea guvernului: maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”.

 

„Cred că ne-am mai întâlnit în studiouri și ați văzut că niciodată nu sunt populist. Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu. Cred totuși că, undeva pe parcursul anului, se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual măcar câte ceva. Și eu, personal, îmi doresc poate cu niște măsuri mici să găsesc soluții, poate care nu costă, pentru a îmbunătăți puțin viața antreprenorilor. Dar cred că anul anul viitor este anul de calibrare care să ne aștearnă, dacă vreți, o foaie albă și curată pentru 2027 și dezvoltare. Cred, așa cum a fost spus de la instalarea guvernului, că aceasta este misiunea guvernului: maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”, a spus ministrul Economiei, întrebat la ce să se aștepte oamenii de la anul 2026.

Conform spuselor sale, problema cea mai mare este „încrederea”:  „Nu e ușor. Cred că problema cea mai mare pe care o avem – nu de azi, de ieri și în austeritate, întotdeauna devine și mai mare – este încrederea. E greu pentru oameni, în situații grele, cu taxe mari, să aibă încredere în stat. Eu i-aș ruga să aibă încredere în această guvernare, pentru că întotdeauna populismul e mai rău decât realismul. Realismul uneori doare, uneori trebuie să dăm niște pași înapoi față de ce s-a dat în trecut pentru campanii și așa mai departe, ce au dat alții, dar cred că așa se redresează o situație până la urmă, așa cum facem și în familie: dacă mai avem un copil sau ne cresc cheltuielile, luăm niște decizii astfel încât anul viitor să ne putem redresa. Despre asta cred că e vorba anul viitor și voi fi o voce în acest sens.

Trebuie să arătăm și solidaritate în administrația centrală și în administrația locală, fiindcă greutatea nu poate fi purtată doar de cetățeni”.

Irineu Darău, după prima zi la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii

Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei: senator la al doilea mandat, deține o firmă în Franța

