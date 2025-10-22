Live TV

Transferuri de bani instant doar cu numărul de telefon direct din Smart Mobile

Transferuri la fel de simple ca un SMS Ce este RoPay? Ce avantaje aduce RoPay pentru clienții Raiffeisen Bank?

Vești bune pentru clienții Raiffeisen Bank. De acum, transferurile de bani devin mai rapide și mai ușor de făcut datorită aderării băncii la sistemul național de plăți instant RoPay. Cu această nouă funcționalitate integrată în Smart Mobile, aplicația de mobile banking a Raiffeisen Bank, clienții pot trimite și primi bani instant, la orice oră, folosind doar numărul de telefon al destinatarului – fără să mai fie nevoie să introducă IBAN-ul.

Transferuri la fel de simple ca un SMS

Noua opțiune permite efectuarea transferurilor bancare cu un singur click, gratuit și non-stop, indiferent de banca la care are cont destinatarul, atât timp cât și banca acestuia este înscrisă în sistemul RoPay.
Tot ce trebuie să faci este să introduci numărul de telefon al persoanei căreia vrei să îi trimiți bani, să confirmi datele și suma, iar transferul se realizează instantaneu.

Ce este RoPay?

RoPay este sistemul național de plăți instant, dezvoltat de TRANSFOND în colaborare cu Asociația Română a Băncilor. Scopul acestuia este să faciliteze transferuri rapide și sigure între toate băncile participante, direct prin intermediul aplicațiilor mobile.

Ce avantaje aduce RoPay pentru clienții Raiffeisen Bank?

Flexibilitate: Poți schimba oricând contul bancar asociat numărului tău de telefon.

Control deplin: Ai acces la toate setările serviciului direct din aplicație.

Transparență: Poți vizualiza rapid toate detaliile fiecărei tranzacții.

Libertate totală: Poți renunța oricând la serviciu, fără restricții.

Actualizare ușoară: Îți poți verifica și modifica datele personale din secțiunea dedicată RoPay.

Pentru a folosi RoPay, ai nevoie de un cont curent activ în lei la Raiffeisen Bank și de aplicația Smart Mobile instalată pe telefon. Destinatarul transferului trebuie, la rândul său, să fie înscris în RoPay la una dintre băncile participante.

Lista completă a instituțiilor financiare care au aderat la RoPay este disponibilă aici.

Prin această inițiativă, Raiffeisen Bank face încă un pas spre digitalizarea serviciilor bancare, oferindu-le clienților soluții moderne, rapide și sigure pentru gestionarea banilor.

