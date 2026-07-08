Tribunalul București a dat dreptate taberei Thuma și a suspendat temporar deciziile adoptate de Partidul Național Liberal (PNL) în timpul Congresului de la finalul lunii iunie, adică schimbarea statutului partidului și schimbarea conducerii. Astfel, potrivit deciziei Tribunalului București, conducerea PNL ar trebui să revină, cel puțin din punct de vedere juridic, la forma de dinainte de Congres, în ideea în care să îi cuprindă pe Adrian Veștea sau Nicoleta Pauliuc, printre alții.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, se arată în minuta Tribunalului București.

Decizia de miercuri a Tribunalului București poate fi atacată cu apel în următoarele 5 zile.

Practic, toate actele adoptate de Congresul Extraordinar al PNL din data de 21 iunie au fost suspendate până când instanța va decide cine are dreptate pe fond.

Printre deciziile adoptate de PNL la Congresul din 21 iunie se numără:

Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfă?urării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026;

Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente adoptate în temeiul acestora”

În același timp, sunt suspendate în instanță și deciziile adoptate după Congres, prin care au fost schimbați liderii de filiale.

Printre liberalii care au reclamat la Tribunalul București decizia Congresului PNL se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode sau Hubert Thuma.

Aripa Bolojan din PNL, conflict pe două fronturi

Decizia de miercuri vine la o săptămână după o altă decizie a Tribunalului București, dată în conflictul juridic dintre tabăra Bolojan și tabăra Thuma din PNL.

Atunci, instanța a suspendat provizoriu decizia Partidului Național Liberal prin care a convocat Congresul Extraordinar care a avut loc pe 21 iunie.

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Reacțiile liderilor PNL, apropiați de Ilie Bolojan, au declanșat un alt conflict, de data aceasta cu reprezentanții judecătorilor.

Concret, spunea PNL săptămâna trecută, după congresul partidului au fost înființate la nivelul Tribunalului București șase completuri specializate pentru judecarea cauzelor cu partide politice, decizie consuderată de partid drept „fără precedent” și care „eludează legea de organizare judecătorească”.

PNL a mai acuzat că una dintre judecătoarele care urmează să tranșeze o altă plângere a taberei Thuma (pe 8 iulie) cu privire la deciziile adoptate de partid în congresul din 21 iunie a lucrat în Ministerul Justiției atunci când acesta era condus de Alina Gorghiu, una dintre liberalii care au depus plângerile împotriva conducerii actuale. Partidul subliniază că va cere recuzarea acesteia.

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Editor : M.G.