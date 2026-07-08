Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere

Criza politică din ultimele două luni a afectat nivelul încerederii de care se bucură lidrerii politici, arată datele unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Dacă încrederea în Nicușor Dan și Sorin Grindeanu a rămas constantă, Ilie Bolojan, George Simion și Dominic Fritz au câștigat mai multă încredere publică decât înainte de criză.

George Simion, președintele AUR, este liderul politic cu cea mai mare încredere - 35%, potrivit datelor ARP.

El este urmat de Ilie Bolojan (29,5%), Nicușor Dan (24,2%), Dominic Fritz (20,1%) și Oana Gheorghiu (17,7%).

Față de perioada de dinaintea crizei politice (aprilie 2026), nivelul de încredere față de liderii politici a cunoscut unele modificări.

Dacă Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au rămas cu același nivel de încredere, 24%, respectiv 14%, încrederea în ceilalți lideri politici a crescut: Ilie Bolojan - de la 21,8% la 29,5%; George Simion - de la 31,3% la 35%; Dominic Fritz - de la 13,4% la 20,1%, mai arată datele ARP.

Sursă: ARP

Sondajul poate fi citit integral aici:

Barometrul POLLINT by ARP Iulie

„De notat că președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere (24,2%) după doar un an de mandat, primind susținere, în egală măsură, de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanți ai PSD”, notează ARP.

De asemene, „o concluzie mai largă a acestui studiu este că actorii politici importanți (partide și lideri) și-au conservat sau și-au întârit bazinele electorale”, mai precizează sursa citată.

Sondajul ARP a fost realizat ]n perioada: 30 iunie - 3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane, reprezentativ pentru România.

Eroare statistică la nivel național: 2,8%.

Editor : B.P.