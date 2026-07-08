Nicuşor Dan: Știm cert că drona ucraineană nu a avut ca ţintă Portul Constanţa. Mai departe este un răspuns tehnic

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că drona ucraineană care a explodat în Portul Constanţa nu avea în mod cert ca ţintă portul românesc, dar că împrejurările în care drona a ajuns în acel loc vor fi clarificate la finalul investigaţiei.

Întrebat, miercuri seară, la Antena3, despre informaţiile pe care le are pe tema exploziei dronei ucrainene în Portul Constanţa, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns că în mod cert drona nu a avut ca ţintă portul românesc de la Marea Neagră, transmite News.ro.

„Ce ştim este că, în mod cert, drona de provenienţă ucraineană nu a avut ca ţintă Portul Constanţa. Asta ştim cu certitudine şi avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigaţia se va termina”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Cât priveşte răspunsul Ucrainei oferit României în privinţa incidentului respectiv, Nicuşor Dan a declarat că au existat discuţii cu oficialii din Ucraina şi că s-a convenit să existe „un canal direct” de comunicare între cele două părţi.

„După acel incident, au fost discuţii cu partea ucraineană la mai multe niveluri. Un lucru care s-a convenit şi care este deja pus în aplicare este faptul că există un canal direct şi în cadrul sistemului nostru de apărare şi în cadrul sistemului ucrainean de apărare. Unele aveau contact direct, altele nu aveau şi în momentul acesta există contact direct şi la nivelul structurilor de apărare”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

În dimineaţa zilei de 5 iunie, la ora 06:20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorităţii Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale - CCN despre prezenţa unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanţa. CCN a informat Garda de Coastă şi SRI şi a alertat Centrul 39 Scafandri pentru pregătirea echipelor EOD (neutralizare muniţii).

„La ora 09.54, autorităţile ucrainene au informat partea română că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră şi că acestea urmau să intre în secvenţa de autodetonare. Imediat după primirea informaţiei, Forţele Navale au avertizat echipele de intervenţie de la Dana 78, iar personalul aflat în zonă a fost evacuat. La ora 10:27 s-a produs explozia dronei din Dana 78”, explică Ministerul Apărării.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

MApN a anunţat vineri că Ucraina a răspuns întrebărilor pe acest subiect. Ucraina a precizat că a pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării. Ţara aflată în război a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zonă a fost evacuat.

Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat şi s-a produs, cel mai probabil, din cauza acţiunilor de război electronic ale Federaţiei Ruse.

Editor : A.C.