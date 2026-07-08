Mai mulți membri ai Parlamentului European cer anchetarea lui Gianni Infantino în chestiunea cartonașului roșu anulat americanilor

Disputa privind suspendarea americanului Folarin Balogun pentru un meci a stârnit noi apeluri din partea legiuitorilor europeni pentru o anchetă. Miercuri, 72 de membri ai Parlamentului European au cerut o anchetă asupra președintelui FIFA, Gianni Infantino, după ce FIFA a ridicat suspendarea pentru cartonaș roșu a atacantului vedetă al SUA, Folarin Balogun, în urma unui apel din partea lui Donald Trump.

Joia trecută, Trump l-a sunat pe Infantino pentru a face presiuni în vederea anulării suspendării automate aplicate lui Balogun după ce acesta primise un cartonaș roșu în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei. Patru zile mai târziu, comisia disciplinară a FIFA i-a permis lui Balogun să joace într-un meci decisiv împotriva Belgiei.

Într-o scrisoare trimisă federațiilor naționale de fotbal din cele 27 de țări membre ale UE și obținută de POLITICO, parlamentarii le-au cerut acestora să „se alăture apelurilor recente în sprijinul unei anchete” asupra lui Infantino.

„Să fim clari: decizia FIFA de a modifica regula privind suspendarea în urma cartonașului roșu în timpul turneului este o rușine și o denaturare a justiției”, a declarat europarlamentarul Barry Andrews, membru al grupului Renew, care a redactat scrisoarea. „Încă o dată, am văzut cum Infantino și FIFA au cedat în fața cererilor administrației Trump.”

În ciuda participării lui Balogun, SUA au pierdut în fața unei echipe belgiene pline de entuziasm, ai cărei jucători au batjocorit dansul președintelui american după ce au marcat al patrulea gol în victoria zdrobitoare cu 4-1 asupra țării gazdă.

Legiuitorii susțin că, întrucât FIFA impune regulile sale de etică celor 27 de asociații membre, acestea sunt, la rândul lor, „obligate de codul de etică al FIFA să ceară ca înalții oficiali ai FIFA să fie trași la răspundere”.

FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la scrisoare, dar Infantino a negat anterior că ar fi influențat decizia comitetului.

Scrisoarea de miercuri este a treia misivă trimisă în două săptămâni de către parlamentarii europeni către forul mondial al fotbalului. Andrews a scris o scrisoare săptămâna trecută prin care îndemna FIFA să-l investigheze pe Infantino pentru presupuse încălcări ale propriilor reguli de neutralitate politică ale organizației, declarând pentru POLITICO că FIFA este „profund coruptă”. Două zile mai târziu, colegul său din grupul Renew, europarlamentarul Petras Auštrevičius, a criticat FIFA pentru decizia de a permite rușilor să participe la Cupa Mondială U-15 din octombrie.

Scrisorile anterioare au strâns semnăturile a 50, respectiv 44 de europarlamentari, ceea ce face ca cea mai recentă scrisoare să fie inițiativa cu cel mai larg sprijin de până acum. Scrisoarea a fost semnată de europarlamentari din șase grupuri parlamentare.

„Nu multe chestiuni pot beneficia de un astfel de nivel de sprijin bipartizan”, a adăugat Andrews.

Editor : Sebastian Eduard