Live TV

Video Ce condiții trebuie să îndeplinească sportivii străini pentru a putea sta în România mai mult de 90 de zile

Data publicării:
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - ETAPA 28 - FCSB - SEPSI OSK - 23 FEB 2025
Imagine cu caracter ilustrativ. Inquam Photos / Bogdan Buda
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Contractul de activitate sportivă, document esențial pentru obținerea vizei Când este necesară viza de muncă

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a explicat vineri care este procedura pe care trebuie să o urmeze sportivii străini profesioniști care vor să activeze în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile. Aceștia trebuie să obțină o viză de lungă ședere, iar dosarul depus la autoritățile române trebuie să cuprindă mai multe documente obligatorii.

Potrivit IGI, sportivii străini care vor să desfășoare activități în România pentru mai mult de 90 de zile pot solicita o viză de lungă ședere în scop de activitate sportivă (D/AS). Aceasta este acordată de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în baza avizului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Instituția verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile generale și speciale prevăzute de lege pentru această categorie de viză. Avizul este emis, de regulă, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), termen care poate fi prelungit cu încă 15 zile în situații justificate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Contractul de activitate sportivă, document esențial pentru obținerea vizei

Inspectoratul General pentru Imigrări a atras atenția că unul dintre cele mai importante documente din dosar este contractul de activitate sportivă. Acesta trebuie prezentat la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României, să respecte modelul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr. 631/2017 și să fie înregistrat la federația sportivă națională pe ramura de sport. Lipsa unor elemente obligatorii din contract poate conduce la emiterea unui aviz nefavorabil și, implicit, la respingerea cererii de viză.

Pentru obținerea vizei D/AS, sportivii trebuie să depună și:

  • contractul de activitate sportivă înregistrat la federația sportivă;
  • asigurare medicală valabilă pe teritoriul României, pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro;
  • dovada asigurării condițiilor de cazare;
  • certificat de cazier judiciar sau un document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine.

IGI a mai precizat că aceste prevederi reglementează raporturile juridice aplicabile sportivilor străini de performanță care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor sportive din România și au rolul de a asigura desfășurarea activității în condiții legale și transparente.

Când este necesară viza de muncă

Sportivii profesioniști angajați ai cluburilor sportive din România în baza unui contract individual de muncă trebuie să obțină o viză de lungă ședere în scop de muncă (D/AM1).

În acest caz, clubul sportiv are obligația să se înregistreze pe platforma workinRomania.gov.ro și să depună o cerere unică pentru sportivul străin, după operaționalizarea platformei, conform prevederilor legale în vigoare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
3
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
explozii in ucraina
5
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit...
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Digi Sport
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
refugiati grecia GettyImages-511704126
Condiții mizere la Centrul pentru Refugiați din Timișoara
Recomandările redacţiei
avion romanesc al detasamentului carpathian vipers
MApN a oferit explicații despre drona care a fost doborâtă în România...
Avion de luptă F16.
Detalii despre echipajul de pe F-16 care a doborât drona. Șeful...
aeronava f-16
O dronă a fost doborâtă în premieră deasupra României. Ce s-a...
Avion Eurofighter Typhoon al Forțelor Aeriene Austriece profimedia-0905226725
Ministerul Apărării: Și avioanele Eurofither Typhoon au tras asupra...
Ultimele știri
Mesajul transmis de șefii Parlamentului după întâlnirea cu președinta Indiei. Vizita, prima la acest nivel după 20 de ani
Diana Buzoianu: Inundaţiile recente şi pagubele lăsate în urmă sunt și decontul dureros a 20-30 de ani de neglijenţă
Stare de urgență în mai multe zone din Spania din cauza incendiilor de pădure. MAE a emis o atenționare pentru români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
FRF, inovație în transferuri! Cluburile pot expune jucătorii pe care vor să-i împrumute pe o platformă
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Top audienţe TV! Cine a câştigat bătălia: Craiova, FCSB şi Cluj în cupele europene. Exclusiv
Adevărul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Playtech
Cât costă racheta cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra României. Modul în care funcționează AIM-9X...
anpc
ANPC a controlat peste 1.400 de companii și a dat amenzi de 4 milioane de lei săptămâna aceasta. Principalele...
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi decis să se retragă de la naționala Portugaliei
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...