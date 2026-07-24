Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a explicat vineri care este procedura pe care trebuie să o urmeze sportivii străini profesioniști care vor să activeze în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile. Aceștia trebuie să obțină o viză de lungă ședere, iar dosarul depus la autoritățile române trebuie să cuprindă mai multe documente obligatorii.

Potrivit IGI, sportivii străini care vor să desfășoare activități în România pentru mai mult de 90 de zile pot solicita o viză de lungă ședere în scop de activitate sportivă (D/AS). Aceasta este acordată de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în baza avizului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Instituția verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile generale și speciale prevăzute de lege pentru această categorie de viză. Avizul este emis, de regulă, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), termen care poate fi prelungit cu încă 15 zile în situații justificate.

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Contractul de activitate sportivă, document esențial pentru obținerea vizei

Inspectoratul General pentru Imigrări a atras atenția că unul dintre cele mai importante documente din dosar este contractul de activitate sportivă. Acesta trebuie prezentat la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României, să respecte modelul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr. 631/2017 și să fie înregistrat la federația sportivă națională pe ramura de sport. Lipsa unor elemente obligatorii din contract poate conduce la emiterea unui aviz nefavorabil și, implicit, la respingerea cererii de viză.

Pentru obținerea vizei D/AS, sportivii trebuie să depună și:

contractul de activitate sportivă înregistrat la federația sportivă;

asigurare medicală valabilă pe teritoriul României, pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro;

dovada asigurării condițiilor de cazare;

certificat de cazier judiciar sau un document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine.

IGI a mai precizat că aceste prevederi reglementează raporturile juridice aplicabile sportivilor străini de performanță care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor sportive din România și au rolul de a asigura desfășurarea activității în condiții legale și transparente.

Când este necesară viza de muncă

Sportivii profesioniști angajați ai cluburilor sportive din România în baza unui contract individual de muncă trebuie să obțină o viză de lungă ședere în scop de muncă (D/AM1).

În acest caz, clubul sportiv are obligația să se înregistreze pe platforma workinRomania.gov.ro și să depună o cerere unică pentru sportivul străin, după operaționalizarea platformei, conform prevederilor legale în vigoare.

Editor : A.D.