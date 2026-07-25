Frații Tate se plâng că sunt tratați ca niște teroriști în închisoare și că vecinul de celulă este un „canibal care urlă toată noaptea”

La o săptămână după ce au fost închiși într-o închisoare federală din Miami, frații Tate se plâng de condițiile din arest. Andrew Tate a postat mai multe mesaje pe contul său de X în care se plânge că este tratat ca un terorist și susține că vecinul său de celulă este „un canibal care urlă toată noaptea”.

Andrew și Tristan Tate urmează luni să fie duși din nou în fața unui judecător american. Ei încearcă să evite extrădarea în Regatul Unit, unde se confruntă cu 38 de noi acuzații. Cel mai probabil, frații se vor plânge în fața autorităților și de condițiile din detenție. De altfel, în ultimele zile Andrew Tate a scris pe X mai multe mesaje în care susține că ținut într-o unitate solitară în cele mai aspre condiții posibile și pe care guvernul american le-ar oferi în mod normal doar teroriștilor.

El se mai plânge că nu are niciun contact cu lumea exterioară și că „vecinul său este un canibal care țipă toată noaptea”. În ciuda condițiilor de care se plâng, nu este clar cum cei doi reușesc să publice mesaje pe rețelele sociale.

Andrew și Tristan Tate vor rămâne cel mai probabil în custodie în Florida până ce un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie.

În ultimii ani, o singură cerere de extrădare din partea Marii Britanii a fost respinsă, iar Casa Albă a transmis deja că nu se va opune extrădării.

Totodată, de la Casa Albă au apărut și semnale cu privire la distanțarea de frații Tate. Mai multe figuri influente ale dreptei americane, care în trecut i-au susținut pe cei doi frați, au ales să păstreze tăcerea. Printre aceștia se numără Donald Trump Jr., Candace Owens, Roger Stone sau fosta avocată a președintelui, Alina Habba.

Editor : I.B.