Cele mai importante beneficii ale mersului pe jos. Câți pași recomandă specialiștii să facem zilnic

Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai eficiente forme de activitate fizică pentru menținerea sănătății, chiar dacă beneficiile sale sunt adesea trecute cu vederea. Practicat cu regularitate, acesta contribuie la menținerea unei greutăți optime, reduce riscul de boli cardiovasculare și diabet și susține atât sănătatea fizică, cât și echilibrul psihic. Într-un interviu acordat Digi24.ro, nutriționistul Andrei Panaite a explicat câți pași ar trebui să facem zilnic pentru a ne menține sănătoși.

Specialiștii atrag atenția că nu există un număr universal de pași valabil pentru toată lumea. Recomandările diferă în funcție de vârstă, stil de viață, starea de sănătate și obiectivele fiecărei persoane, motiv pentru care ținta zilnică ar trebui adaptată nevoilor individuale.

De ce este mersul pe jos una dintre cele mai eficiente forme de mișcare

„Mersul pe jos este una dintre cele mai accesibile și eficiente forme de activitate fizică, cu efecte importante asupra sănătății, chiar dacă acestea sunt adesea trecute cu vederea. Este recomandat în special persoanelor care își doresc să slăbească sau să adopte un stil de viață mai activ, dar care, din cauza programului încărcat, nu reușesc să ajungă constant la sală.

Spre deosebire de multe alte forme de mișcare, mersul pe jos poate fi practicat aproape oriunde și integrat cu ușurință în programul zilnic. În plus, nu implică costuri și nici echipamente speciale, fiind o opțiune accesibilă pentru majoritatea oamenilor.

10.000 de pași pe zi: Mit sau recomandare reală pentru sănătate?

Din punct de vedere medical, atingerea unui obiectiv de aproximativ 10.000 de pași pe zi poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Totuși, această valoare nu trebuie privită ca o regulă obligatorie, ci ca un reper orientativ. Este normal ca nivelul de activitate să varieze de la o zi la alta. Putem parcurge 8.000 de pași într-o zi și 12.000 în alta, în funcție de program și de activitățile pe care le avem. Important este să ne menținem activi pe termen lung, nu să urmărim rigid o anumită cifră.

Starea de sănătate nu poate fi evaluată exclusiv în funcție de numărul de pași parcurși zilnic, deoarece este influențată de un ansamblu de factori, printre care condiția fizică, echilibrul psihic, calitatea somnului, alimentația și nivelul general de activitate. Cu toate acestea, un obiectiv orientativ de 10.000-12.000 de pași pe zi poate contribui la menținerea unui stil de viață activ, în special în cazul persoanelor care au un nivel obișnuit de mișcare. Acest prag trebuie privit ca un reper general, nu ca o regulă care trebuie respectată cu strictețe.

La polul opus, un nivel de aproximativ 3.000-5.000 de pași pe zi, întâlnit frecvent în rândul persoanelor care desfășoară activități preponderent sedentare, indică un grad redus de mișcare. Menținerea acestui ritm pe termen lung poate crește riscul apariției unor probleme de sănătate asociate sedentarismului.”, a explicat Andrei Panaite

Care sunt beneficiile mersului pe jos

„Mersul pe jos aduce numeroase beneficii pentru sănătate și, practicat în mod regulat, poate contribui atât la îmbunătățirea condiției fizice, cât și la prevenirea unor afecțiuni cronice. Această formă de mișcare ajută la reducerea țesutului adipos, inclusiv a grăsimii abdominale, și susține menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

Efectele sale depășesc însă componenta estetică. Activitatea fizică desfășurată constant sprijină sănătatea cardiovasculară, îmbunătățește circulația sângelui și contribuie la reducerea riscului de boli de inimă. În același timp, mersul pe jos favorizează echilibrul metabolic și poate reduce riscul apariției unor afecțiuni frecvente, precum diabetul zaharat, rezistența la insulină și obezitatea.

Un alt avantaj important este că această activitate combate efectele sedentarismului și susține menținerea unei stări generale de bine, putând fi integrată cu ușurință în rutina zilnică, fără echipamente speciale sau eforturi deosebite.

Cât de important este ritmul mersului pe jos

Nu doar numărul de pași contează, ci și ritmul în care sunt parcurși. Deși mersul lent este întotdeauna o opțiune mai sănătoasă decât sedentarismul, mersul alert oferă beneficii suplimentare pentru sănătatea inimii, stimulează metabolismul și poate contribui chiar la creșterea speranței de viață.

Pentru a identifica o intensitate potrivită, experții recomandă aplicarea „testului conversației”. Astfel, ritmul optim este acela în care respirația devine mai accelerată și mai profundă, însă persoana poate purta în continuare o conversație fără dificultăți majore.”, a adăugat specialistul

Când nu mai este suficient doar mersul pe jos

„Deși mersul pe jos este una dintre cele mai accesibile și eficiente forme de activitate fizică, acesta nu răspunde tuturor obiectivelor legate de sănătate și condiția fizică. Persoanele care urmăresc creșterea masei musculare, dezvoltarea forței sau îmbunătățirea densității osoase au nevoie și de antrenamente de forță, precum exercițiile cu greutăți sau cele efectuate la sală, alături de o alimentație adaptată acestor obiective.

În schimb, pentru cei care își propun să își mențină starea generală de sănătate, să își păstreze masa musculară existentă și să își crească șansele unei vieți mai lungi și mai active, mersul alert poate fi suficient, cu condiția să fie practicat constant și integrat într-un stil de viață activ.”, a precizat sursa Digi24.ro

Cât de mult contribuie mersul pe jos la procesul de slăbire?

„În procesul de slăbire, mersul pe jos poate avea un rol important, însă, de unul singur, nu este suficient pentru a obține rezultate semnificative. În lipsa unor schimbări în alimentație, creșterea numărului de pași efectuați zilnic are un impact limitat asupra scăderii în greutate.

Există persoane care reușesc să slăbească doar prin reducerea aportului caloric și ajustarea dietei, însă această strategie nu este considerată ideală pe termen lung dacă nu este însoțită de activitate fizică. Potrivit observațiilor din practica medicală, inclusiv pe baza analizelor de compoziție corporală realizate prin bioimpedanță, cele mai bune rezultate în reducerea masei adipoase și îmbunătățirea compoziției corporale sunt obținute prin combinarea unei alimentații echilibrate cu mișcarea regulată.

În acest context, pentru persoanele care își propun să slăbească, un obiectiv de aproximativ 12.000-13.000 de pași pe zi poate reprezenta un reper eficient, care trebuie adaptat în funcție de stilul de viață și de nivelul general de activitate.

În același timp, este important de reținut că mersul pe jos, de unul singur, nu poate susține o stare optimă de sănătate dacă nu este completat de alți factori esențiali, precum reducerea stresului, îmbunătățirea calității somnului și adoptarea unei alimentații echilibrate și sănătoase.”, a concluzionat nutriționistul Andrei Panaite

Editor : M.C.