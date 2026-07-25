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Exclusiv Rusia va continua atacurile în apropierea României, spune comandorul (r) Mateiu. „Cel mai important este că dronele au fost doborâte”

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Avioane F-16
Foto: Profimedia
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Din articol
„Este o nouă etapă a războiului din Marea Neagră” „Armata a găsit o soluție”

Comandorul în rezervă Valentin Mateiu a declarat sâmbătă că incidentele cu drone produse în apropierea graniței României sunt consecința intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și avertizează că astfel de situații ar putea continua. Într-o intervenție la Digi24, acesta a subliniat că prioritatea este apărarea eficientă a spațiului aerian și stabilirea clară a intenției Moscovei. „Cel mai important lucru este că dronele au fost doborâte”, a precizat Mateiu.

Comandorul în rezervă Valentin Mateiu consideră că faptul că armata română a reușit să doboare dronele reprezintă cel mai important aspect al incidentelor produse în ultimele două zile în apropierea graniței cu Ucraina.

„Că este incident, că este provocare... prin faptul că militarii noștri au reușit să le doboare, aproape că devine irelevant ecoul politic. Reacția României în fața unui eventual incident sau agresiuni este următoarea etapă”, a afirmat Mateiu.

Acesta a precizat că, potrivit informațiilor disponibile, există indicii solide că drona doborâtă anterior era de proveniență rusească.

„Avem confirmarea Ministerului Apărării că este un Shahed Geran-2. N-am avut atacuri în zona porturilor dunărene care să ne facă să considerăm că este o dronă venită din Ucraina. Este posibil ca drona de astăzi să fi fost folosită într-o încercare de lovire a unor nave, pentru că în ultimele zile au existat incidente în care două nave au fost atacate în apropierea Deltei Dunării”, a explicat expertul.

În opinia sa, autoritățile trebuie să finalizeze ancheta înainte de a trage concluzii definitive privind caracterul incidentelor.

„Militarii și-au făcut datoria. Acum autoritățile trebuie să coroboreze identificarea resturilor cu traiectoria, astfel încât politicul să își asume o poziție și să spună dacă a fost un atac rusesc și dacă a existat intenția unei provocări. După aceea vor urma reacțiile politico-diplomatice, atât împreună cu aliații, cât și în relația cu Rusia”, a spus Mateiu.

„Este o nouă etapă a războiului din Marea Neagră”

Expertul avertizează că atacurile asupra porturilor ucrainene și asupra navelor comerciale din Marea Neagră vor continua, ceea ce înseamnă că riscul unor noi incidente în apropierea României rămâne ridicat.

„Rusia va ataca mai departe porturile dunărene ale Ucrainei și navele care se îndreaptă spre acestea. Este o nouă etapă a războiului din Marea Neagră. Din aceste atacuri pot apărea incidente în care dronele ajung pe teritoriul nostru”, a afirmat acesta.

Mateiu susține însă că există și o dimensiune politică a acțiunilor Moscovei.

„Rusia nu stă bine în războiul cu Ucraina și are nevoie să descurajeze liderii europeni care sprijină Kievul. În acest context, ne putem gândi și la provocări la adresa noastră. Dar răspunsul militar anihilează orice astfel de încercare. Dacă drona este doborâtă, nu mai există nici efect politic, nici sentiment de insecuritate în rândul populației”, a declarat el.

Întrebat dacă aceste incidente justifică întărirea prezenței NATO în zonă, comandorul în rezervă a spus că România are acum argumente solide pentru a solicita sprijin suplimentar, dacă va considera necesar.

„Militarii români au demonstrat că pot asigura apărarea cetățenilor și asta oferă credibilitate. Dacă se va considera necesar, putem solicita sprijin suplimentar. Deja îl avem: au fost italienii, au fost germanii și britanicii... Este o decizie care ține atât de nevoile tehnico-militare, cât și de solidaritatea aliată”, a explicat acesta.

„Armata a găsit o soluție”

Mateiu consideră că schimbarea majoră față de incidentele anterioare este faptul că armata română a găsit în sfârșit o soluție eficientă pentru interceptarea dronelor.

„Rezultatele contează. Toți am fost nemulțumiți când au căzut drone pe teritoriul României și era clar că nu aveam un răspuns. Acum putem spune că armata a găsit o soluție. A fost un proces dificil de adaptare, pentru că sistemul nostru de apărare antiaeriană era proiectat împotriva avioanelor, nu a dronelor”, a afirmat expertul.

În opinia sa, următorul pas este extinderea măsurilor de protecție în toate zonele vulnerabile: „Trebuie consolidată apărarea Galațiului, a localităților de pe Dunăre, de la Plauru până la Sulina, dar și protecția infrastructurii și a zonei maritime din dreptul Constanței. Nu contează localitatea, sunt români peste tot și toți trebuie protejați”, a concluzionat Valentin Mateiu.

Armata Română caută acum resturile dronei care a fost doborâtă, în această dimineață, în Delta Dunării, la doar 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe. Este a doua pusă la pământ, în mai puțin de 24 de ore, de același pilot de F16.

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Editor : C.A.

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