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Un tânăr de 26 de ani a fost găsit mort într-o pădure de lângă Babadag. Fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile

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ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin
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Cadavrul unui tânăr care fusese dat dispărut a fost găsit, sâmbătă, de poliţiştii din Tulcea, într-o zonă împădurită din apropiere de oraşul Babadag, unde au avut loc căutări, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Bărbatul avea 26 de ani şi a fost dat dispărut în 21 iulie, potrivit la Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea.

Tânărul ar fi plecat de acasă, o locuinţă închiriată din oraşul Babadag, în 17 iulie, dar nu s-a mai întors.

Poliţiştii au organizat o căutare în zona împădurită din apropierea oraşului.

"În cadrul acţiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetaţie abundentă, a fost identificat trupul neînsufleţit al bărbatului. Cadavrul a fost preluat şi transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", a transmis IPJ Tulcea, printr-un comunicat de presă.

Poliţiştii fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Editor : A.P.

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