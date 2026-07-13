Ce se întâmplă cu cardurile europene de sănătate și ce soluții au românii care pleacă în concediu în străinătate

Tot mai mulți români care au solicitat cardul european de asigurări sociale de sănătate înainte de plecarea în concediu spun că nu l-au primit nici după mai multe luni de așteptare. Potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro, emiterea cardurilor este blocată, însă cei care urmează să călătorească în străinătate pot solicita Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European, document care produce aceleași efecte juridice.

Fabricarea și distribuirea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate sunt externalizate, iar contractul cu firma care se ocupa de aceste servicii a expirat, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro. În prezent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trebuie să atribuie un nou contract printr-o procedură de achiziție publică.

Între timp, platforma cardeuropean.ro a rămas funcțională, iar oamenii au continuat să depună cereri pentru emiterea cardului european, fără ca documentele să mai poată fi tipărite.

În contextul sezonului concediilor, redacția Digi24.ro a primit mai multe sesizări din partea cititorilor care spun că au solicitat emiterea cardului european de sănătate, însă nu l-au primit înainte de plecarea în străinătate.

Există însă o soluție atât pentru persoanele care urmează să călătorească, cât și pentru cele care se află deja în străinătate. În locul cardului european poate fi eliberat Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate, document prevăzut de legislația europeană, care oferă aceleași drepturi pe durata unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Elveția sau în Regatul Unit.

Certificatul nu este un card din plastic, ci un document care poate fi transmis prin mijloace electronice sau eliberat de casa de asigurări de sănătate. Acesta poate fi solicitat atât înainte de plecarea din țară, cât și după ce persoana a ajuns deja în străinătate, în cazul în care are nevoie de dovada calității de asigurat pentru a beneficia de servicii medicale.

Casele de asigurări confirmă că documentul înlocuiește temporar cardul

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a anunțat că, „din motive independente de instituție”, cardurile europene nu pot fi tipărite în această perioadă și recomandă persoanelor care urmează să călătorească în statele Uniunii Europene, în Spațiul Economic European, în Elveția sau în Regatul Unit să solicite Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European.

Potrivit instituției, documentul are aceeași valabilitate juridică precum cardul european și se eliberează în maximum trei zile lucrătoare de la solicitare. Pentru obținerea lui sunt necesare cererea-tip, copia actului de identitate sau a certificatului de naștere, în cazul copiilor sub 14 ani, precum și dovada calității de asigurat.

Reprezentanții CAS Maramureș recomandă depunerea documentelor cu câteva zile înainte de plecare, pentru a evita aglomerația și pentru ca asigurații să poată beneficia de asistență medicală pe durata călătoriei.

Și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui le recomandă persoanelor care călătoresc în străinătate să solicite certificatul provizoriu în lipsa cardului european și atrage atenția asupra riscurilor la care se expun cei care pleacă fără unul dintre aceste documente.

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Ce riscă cei care pleacă fără card sau fără certificatul provizoriu

Directorul executiv al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui, Mihaela Chitariu, avertizează că persoanele care pleacă în străinătate fără cardul european sau fără certificatul provizoriu pot fi nevoite să suporte integral costurile tratamentului medical, urmând să recupereze ulterior doar suma care ar fi fost decontată în România.

„Plecăm fără acest card european și ni se întâmplă ceva, suntem puși în situația de a plăti serviciul medical. Îl plătim, cerem să ni se deconteze, dar vom primi valoarea serviciului medical la nivelul țării noastre. Dacă acolo costă o mie de euro, iar aici costă doar 500 de lei, dumneavoastră veți plăti o mie de euro, dar veți primi doar suma care se decontează în România. De aceea este foarte important să aveți acest card european la dumneavoastră. În această perioadă, cardurile europene nu se mai tipăresc, dar avem posibilitatea să eliberăm acel certificat provizoriu. Este un document care se introduce în sistemul național și, în baza lui, veți beneficia de asistență medicală pe perioada călătoriei într-o țară membră europeană”, a explicat Mihaela Chitariu.