Siegfried Mureşan (PNL), după noua rundă de consultări de la Cotroceni: „Noi în braţele PSD nu ne vom mai întoarce”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă, luni, după eşecul unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliţii de guvernare, că subiectul refacerii coaliţiei cu participarea PNL şi PSD este unul închis şi liberalii nu se vor mai întoarce în braţele PSD.

Europarlamentarul PNL arată că, dacă, după moţiunea de cenzură, Partidul Naţional Liberal ar fi fugit în braţele PSD, partidul ar fi fost astăzi mai aproape de 8% decât de 22%.

„Pe bună dreptate, oamenii aşteaptă o bună guvernare şi sancţionează partidul care nu are soluţii. PSD este în cădere liberă fiindcă oamenii au văzut că pesediştii nu au soluţii la problemele României şi că cei care au demonstrat că au soluţii sunt Ilie Bolojan şi Partidul Naţional Liberal, alături de partenerii noştri responsabili de guvernare, USR şi UDMR”, subliniază Mureşan.

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El adaugă că este bine că PNL a mers pe drumul corect şi va merge pe drumul corect în continuare.

„Subiectul refacerii coaliţiei cu participarea PNL şi PSD este unul închis. Noi în braţele PSD nu ne vom mai întoarce”, transmite Mureșan, care a fost propunerea de premier din partea PNL-USR şi UDMR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni despre consultările de la Palatul Cotroceni că preşedintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat poziţiile, dacă există nuanţe iar astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat absolut nimic.

El a mai spus că le-a transmis celor de la PNL şi USR un fapt simplu, PSD este în opoziţie şi că nu va ezita să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru proiectele de lege din PNRR, însă cei care trebuie să asigure cvorumul sunt cei de la guvernare.

Grindeanu a mai anunţat că sunt posibile noi discuţii cu şeful statului după ce acesta va reveni în ţară din Franţa, joi sau vineri.

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Editor : A.M.G.