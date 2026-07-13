Live TV

Siegfried Mureşan (PNL), după noua rundă de consultări de la Cotroceni: „Noi în braţele PSD nu ne vom mai întoarce”

Data publicării:
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Elena Covalenco
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă, luni, după eşecul unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliţii de guvernare, că subiectul refacerii coaliţiei cu participarea PNL şi PSD este unul închis şi liberalii nu se vor mai întoarce în braţele PSD.  

Europarlamentarul PNL arată că, dacă, după moţiunea de cenzură, Partidul Naţional Liberal ar fi fugit în braţele PSD, partidul ar fi fost astăzi mai aproape de 8% decât de 22%.

„Pe bună dreptate, oamenii aşteaptă o bună guvernare şi sancţionează partidul care nu are soluţii. PSD este în cădere liberă fiindcă oamenii au văzut că pesediştii nu au soluţii la problemele României şi că cei care au demonstrat că au soluţii sunt Ilie Bolojan şi Partidul Naţional Liberal, alături de partenerii noştri responsabili de guvernare, USR şi UDMR”, subliniază Mureşan. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El adaugă că este bine că PNL a mers pe drumul corect şi va merge pe drumul corect în continuare.

„Subiectul refacerii coaliţiei cu participarea PNL şi PSD este unul închis. Noi în braţele PSD nu ne vom mai întoarce”, transmite Mureșan, care a fost propunerea de premier din partea PNL-USR şi UDMR. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni despre consultările de la Palatul Cotroceni că preşedintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat poziţiile, dacă există nuanţe iar astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat absolut nimic.

El a mai spus că le-a transmis celor de la PNL şi USR un fapt simplu, PSD este în opoziţie şi că nu va ezita să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru proiectele de lege din PNRR, însă cei care trebuie să asigure cvorumul sunt cei de la guvernare.

Grindeanu a mai anunţat că sunt posibile noi discuţii cu şeful statului după ce acesta va reveni în ţară din Franţa, joi sau vineri.

Citește și:

Cum au decurs negocierile de la Cotroceni și unde s-au blocat. Grindeanu: „PNL și USR au venit cu același program anti-PSD”

PSD nu exclude anticipatele. Sorin Grindeanu: N-avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
2
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
3
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Alexandru muraru
4
Mesaj al unui lider PNL pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de luni. Alexandru...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
5
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Digi Sport
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deputatul PNL Alexandru Muraru vorbește la Conferința ,,Comunismul romanesc”, la Palatul Victoria din București, pe 24 noiembrie 2022.
„Jocurile nebuniei”. Reacția unui important lider PNL, după ce Grindeanu a acuzat partidul Brătienilor că-l „ține pe Bolojan în scaun”
Deputatul USR Alexandru Dimitriu
USR îl contrazice pe Sorin Grindeanu în disputa privind ANI: „Legea nu are putere retroactivă”. Ce miză invocă Alexandru Dimitriu
grindeanu bolojan
Grindeanu îl amenință pe Bolojan că ar putea să nu voteze legile din PNRR: „PSD este în Opoziție. Să nu dea ordine Parlamentului”
sorin grindeanu face declaratii
PSD nu exclude anticipatele. Sorin Grindeanu: N-avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Cum au decurs negocierile de la Cotroceni și unde s-au blocat. Grindeanu: „PNL și USR au venit cu același program anti-PSD”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: România condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei...
cristian-leon turcanu
Ambasadorul german, invitat la reprezentanța diplomatică română de la...
nicusor dan
Blocaj în negocieri: Șanse mici pentru formarea unui nou guvern până...
European health insurance card, Healthy Concept, EU document confirming the right to treatment outside of your own country, Travel insurance for Europeans traveling to EU and EFTA countries
Ce se întâmplă cu cardurile europene de sănătate și ce soluții au...
Ultimele știri
Dronele ucrainene au lovit azi-noapte alte 15 nave din flota fantomă a Rusiei
Care este stadiul de construcție al celor 8 spitale prevăzute în PNRR. Guvernul a alocat bani de la buget pentru finalizare
Un activist anti-Kremlin spune că Putin riscă să-și piardă puterea dacă încheie un acord de pace cu Ucraina: „Înțelege asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce...
Fanatik.ro
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani...
Adevărul
Greșeala cumplită din 1941, repetată de Armata Română? Un general NATO acuză: „La parade dă bine, pe front ar...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea timp de trei luni. Ce poate face asociația de proprietari...
Digi FM
Simona Halep, primul mesaj după apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, presupusul ei iubit. Fanii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
Pro FM
Alina Sorescu, răvășitoare într-o rochie cu spatele gol, la petrecerea dată de ziua ei: „Am vrut să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
Viața controversată a împărătesei despre care cronicarii au scris cele mai scandaloase povești
Newsweek
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
Digi FM
Cui îi va lăsa Mirabela Dauer averea. De ce spune că bunurile materiale nu mai au nicio valoare pentru ea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...