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Care este stadiul de construcție al celor 8 spitale prevăzute în PNRR. Guvernul a alocat bani de la buget pentru finalizare

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holul unui spital
Foto: Shutterstock
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Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, luni, că unu dintre cele opt spitale realizate prin PNRR, cel de la Constanţa, nu va fi terminat la timp, finalizarea lucrării prin fonduri europene structurale fiind estimată pentru primăvara anului viitor. Pentru alte cinci spitale programate a fi realizate cu fonduri din PNRR a fost nevoie de suplimentarea finanţării cu fonduri de la bugetul statului. 

Cseke Attila a fost întrebat, luni, în timpul unei vizite în judeţul Alba, ce se întâmplă cu creşele şi spitalele care sunt programate pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi care nu vor fi terminate la termenele stabilite. 

„Nu sunt în perspectivă asemenea probleme, pentru că, pe creşe, jalonul nostru este de 80 de creşe pe grant, adică nerambursabil şi 30 de creşe pe finanţare rambursabilă. Din ceea ce vedem astăzi, aceste jaloane vor fi realizate”, a răspuns ministrul interimar al Dezvoltării, subliniind că programul guvernamental care vizează construirea de creşe va continua şi după încheierea PNRR, transmite News.ro. 

În ceea ce priveşte spitalele, ministrul spune că unu dintre cele opt spitale realizate prin PNRR, cel de la Constanţa, nu va fi terminat la timp, finalizarea lucrării prin fonduri europene structurale fiind estimată pentru primăvara anului viitor. 

„Avem opt spitale în stadiul la zi, actual, finanţate prin PNRR din care două sunt practic finalizate, celelalte şase sunt în stadiul de execuţie. Unul dintre ele, investiţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, există deja decizia Guvernului de a continua finanţarea până în februarie-martie anul viitor pe Programul Operaţional Sănătate, pentru că acolo se poate încadra. E o investiţie mare, de peste un miliard de lei”, a precizat ministrul interimar. 

Acesta s-a referit la deciziile pe care a trebuit să le ia Guvernul pentru celelalte spitale: „Celelalte cinci, după cum ştiţi, au avut, unele dintre ele, câteva probleme de-a lungul timpului, în ultimele două luni am constatat că trebuiau date Hotărâri de Guvern de aprobare a indicatorilor, de reaprobare a indicatorilor, după caz, respectiv a fost nevoie de o suplimentare a finanţării din bugetul de stat a acestor invesiţii la spitale. Banii sunt în bugetul Ministerului Sănătăţii, nu sunt probleme, chiar am adus plăţile la facturi la spitale la zi. Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi cu plăţile şi aşteptăm ca până la sfârşitul lunii august să putem să închidem aceste cinci spitale pe lângă celelalte două care sunt deja în faza de recepţie, Constanţa urmând să se finalizeze în primăvara anului următor”. 

Premierul interimar Ilie Bolojan şi ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, au inaugurat, sâmbătă, la Oradea, o nouă creşă, fiind a 82-a construită în România prin Programul naţional „Sfânta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltării. Până acum s-au creat aproape 5.000 de locuri în creşe în întreaga ţară. 

Editor : A.C.

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