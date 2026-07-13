În noaptea de 13 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit 15 nave ale flotei fantomă a Rusiei.

Potrivit agenției Ukrinform, Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, a anunțat acest lucru pe Facebook.

În noaptea de 13 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot au lovit 15 nave ale flotei fantomă a Rusiei. Printre acestea se numără șapte petroliere, cinci nave de marfă uscată, un feribot și două remorchere.

În total, între 6 și 13 iulie, au fost efectuate lovituri eficiente împotriva a 105 nave.

Potrivit lui Brovdi, în perioada 12–13 iulie, în Crimeea și în alte teritorii ucrainene ocupate de Rusia, au fost lovite nouă stații electrice de diferite capacități, precum și punctul strategic de transport al energiei electrice „Crimeea” al podului energetic Kuban–Crimeea din Rusia, pentru a doua oară în 48 de ore.

De asemenea, au fost efectuate lovituri împotriva a patru elemente de apărare aeriană. Au fost distruse un sistem de rachete sol-aer S-400 „Triumph”, un sistem de apărare aeriană „Tor” și două complexe radar.

În ultimele 24 de ore, Forțele Sistemelor Fără Pilot au lovit 1.725 de ținte pe toată adâncimea tactică a întregului front.

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Editor : Sebastian Eduard