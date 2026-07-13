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Kelemen Hunor, la Interviurile Digi24.ro, de la ora 15

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Kelemen Hunor. Foto: Digi24
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, vine la Interviurile Digi24.ro, la scurt timp după noile consultări de la Palatul Cotroceni privind formarea unui Guvern. România traversează o criză politică de mai bine de două luni și jumătate, iar de 69 de zile funcționează cu un Executiv interimar.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat, luni, la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților naționale, într-o nouă încercare de a debloca negocierile pentru formarea unei majorități și desemnarea unui premier. În timp ce PSD își menține propunerea ca Sorin Grindeanu să preia funcția de prim-ministru, partidele de dreapta îl susțin pe Siegfried Mureșan. Kelemen Hunor a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea unui compromis politic între toate partidele pentru ieșirea din blocaj.

La Interviurile Digi24.ro, liderul UDMR va explica ce s-a discutat la consultările de la Palatul Cotroceni, ce mesaj le-a transmis președintele României liderilor politici și cât de aproape este țara de formarea unui Guvern cu puteri depline. De asemenea, va răspunde dacă actualele negocieri mai pot duce la refacerea fostei coaliții de guvernare și care sunt șansele ca un nou Executiv să fie învestit până în toamnă.

Interviul poate fi urmărit de la ora 15:00, pe Digi24.ro, precum și pe paginile Digi24 de Facebook și YouTube.

Editor : A.D.V.

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