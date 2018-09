Orașul din România în criză de IT-iști. Managerii sunt nevoiţi să angajeze din străinătate

Criză de IT-ști în Cluj Napoca. Managerii spun că sunt nevoiţi să angajeze oameni din alte oraşe sau din străinătate. Asta în condiţiile în care industria IT crește cu 20% pe an în vreme ce numărul de absolvenți ai facultăților de profil stagnează. În tot acest timp, concurenţa la admitere rămâne foarte mare şi mulţi tineri care ar vrea să devină programatori nu reuşesc să ocupe nici măcar un loc cu taxă.

Un tânăr coreean s-a mutat în Cluj-Napoca şi lucrează la una din cele mai mari firme de IT din oraş. Este doar unul dintre angajaţii din străinătate aduşi de manager pentru a ocupa poziţiile libere.

Pangyu Jeong, programator: Simt şi eu că industria IT de aici, din Cluj, creşte într-un ritm tot mai alert, cum este deja o structură formată, un sistem mult mai stabil.

Managerul companiei încearcă să găsească candidaţi pentru locurile de muncă disponibile şi în oraşele mici din împrejurimi. Motivul: pe piaţa muncii din Cluj Napoca cu greu mai găsesc specialişti.

Claudiu Mailat, manager divizie firmă IT: De loc sunt din Târgu-Mureş. Am ales să vin să lucrez în Cluj-Napoca pentru că este un oraş care oferă mai multe oportunităţi.

-Cum vedeţi dumneavoastră piaţa de IT din Cluj?

Voicu Oprean, manager: Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt i-aş spune overheated, în engleză, supraîncălzită.

Concurenţa pentru admiterea la facultăţile de profil rămâne mare, iar locurile limitate. De pildă, la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai s-au înscris la sesiunea de toamnă 57 de candidaţi. Doar că la specializarea informatică în limba română mai sunt disponibile doar două locuri, la taxă. Situaţia se repetă şi în cazul studiilor în limba engleză.

Student: Cum să nu merite investiţia?! De ce nu?! Dacă o să ajungi să lucrezi în domeniu în prima lună de salariu o să-ți acoperi taxa. Concurența e foarte mare, văd că. E foarte mare, dar merită să riști.

Marcel Şerban, prodecan UBB: Facultatea noastră are parteneriată cu firme din domeniu, peste 100 de firme din domeniul IT.

Daniel David, prorector UBB: După cum ştiţi am avut acea dispută cu Ministerul Educaţiei care a tăiat locuri la masterat şi licenţă. Noi am distribuit locurile în aceste zone astfel că deşi am pierdut vreo 300 de locuri, nu s-au pierdut sau parcă un singur loc la Matematică-Informatică.

În Cluj, 1 din 11 angajați lucrează în IT, potrivit unui studiu de specialitate, iar la nivel național numărul angajaților din domeniu se ridică la 100.000. La sfârşitul anului trecut, piaţa IT din România a fost evaluată la 5 miliarde de euro.

Etichete:

,

,

,