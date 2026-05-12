DSP a făcut verificări la Maternitatea Polizu, unde un nou-născut prematur a murit: un medic a fost amendat. Precizările spitalului

Ministerul Sănătăţii anunţă că inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti au făcut verificări la Maternitatea Polizu, după ce o familie a reclamat că un nou-născut prematur a murit în urma unei infecţii luate din spital şi că acesta nu ar fi fost tratat corespunzător. Inspectorii nu au constatat neconformităţi privind condiţiile igienico-sanitare, însă au dat o sancţiune de 2.000 de lei medicului curant întrucât nu a fost făcut screeningul la internare. Totodată, a fost sesizat Colegiul Medicilor pentru aspecte care vizează un posibil caz de malpraxis. Reprezentanţii unităţii medicale precizează că a fost făcută o anchetă internă şi colaborează cu celelalte instituţii care fac verificări.

Inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti au făcut o verificare la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” - Maternitatea Polizu din Capitală, în contextul cazului privind nou-născutul prematur decedat, anunţă, marţi, Ministerul Sănătăţii, potrivit News.ro.

Astfel, au fost analizate foile de observaţie clinică ale nou-născutului şi documentele care atestă efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, produsele biocide utilizate, fişa de declarare a infecţiilor nosocomiale, precum şi Protocolul de screening al pacientului.

„În urma verificărilor, inspectorii sanitari nu au constatat neconformităţi privind condiţiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fişei IAAM şi declararea acesteia”, arată MS.

În schimb, după verificarea foii de observaţie clinică mamă-nou-născut, s-a constatat că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancţiune contravenţională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 de lei.

„Mai mult, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România pentru aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical”, a precizat MS.

Verificările vin după ce o familie din Bucureşti a reclamat că bebeluşul, care s-a născut prematur, în luna ianuarie, la Maternitatea Polizu, a contractat o infecţie în timpul spitalizării şi a murit în 17 martie. Familia a susţinut că medicii nu au informat despre această infecţie şi au reclamat că tratamentul nu a fost unul corespunzător şi că bebeluşul a fost lăsat să moară.

Ce spune spitalul

Oficialii maternității precizează că în cazul prematurului de 24 de săptămâni, „pentru care s-au utilizat toate resursele umane şi materiale pe parcursul internării”, unitatea medicală a făcut ancheta internă a cazului, conform procedurilor.

„Totodată, precizăm că Institutul colaborează cu organele abilitate şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile şi documentele deţinute, în vederea desfăşurării investigaţiilor în condiţii de legalitate şi transparenţă. Având în vedere faptul că acestea sunt în desfăşurare, iar procedurile specifice impun respectarea confidenţialităţii, la acest moment nu pot fi oferite informaţii suplimentare", adaugă ccomunicatul.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, părinţii copilului „îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebeluşul să putrezească în timp ce era în viaţă", după ce „micuţul contractase infecţie nosocomială".

El a afirmat că există deja o cercetare penală cu privire la moartea suspectă a bebeluşului, iar părinţii au sesizat Colegiul Medicilor, comisia DSP şi aşteaptă rezultatul INML.

