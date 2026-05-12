Disputa pentru Casa Radio continuă. Plaza Centers cere despăgubiri de până la 420 de milioane de euro de la statul român

România a câștigat arbitrajul de la Washington Litigiul privind Casa Radio continuă la Londra

Compania imobiliară Plaza Centers continuă disputa juridică cu statul român în dosarul proiectului Casa Radio din București și solicită despăgubiri de până la 420 de milioane de euro în cadrul procesului de arbitraj de la Londra, deși luna trecută a pierdut un alt arbitraj internațional împotriva României.

Potrivit unui anunț publicat de companie pe Bursa de la Londra, Plaza Centers a depus pe 8 mai 2026 „Declarația de Apărare și Cererea Reconvențională” în procesul deschis de Ministerul Finanțelor al României la Curtea Internațională de Arbitraj de la Londra (LCIA).

„Compania a depus pe 8 mai 2026 Declarația sa de Apărare și Cererea Reconvențională. Depunerea respinge pretențiile formulate împotriva Companiei și include o cerere reconvențională prin care se solicită compensații în legătură cu litigiul, în cuantum cuprins între aproximativ 60 de milioane de euro și 420 de milioane de euro”, se arată în anunțul dezvoltatorului.

Acesta este singurul proces de arbitraj rămas deschis între cele două părți, după ce Tribunalul ICSID de la Washington a respins în aprilie cererea formulată de dezvoltator împotriva statului român.

Compania a mai anunțat că mandatul firmei de avocatură din Londra care a reprezentat Plaza Centers atât în arbitrajul ICSID, cât și în procedura LCIA, s-a încheiat începând cu 9 mai 2026.

„Compania își evaluează poziția și analizează toate opțiunile disponibile și pașii următori”, se mai arată în anunț.

România a câștigat arbitrajul de la Washington

În aprilie 2026, România a obținut o victorie importantă în arbitrajul internațional desfășurat la ICSID, unde Plaza Centers solicitase despăgubiri de aproximativ 385 de milioane de euro.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat atunci că statul român a evitat plata unor sume uriașe și a descris decizia drept „o corecție importantă a unor erori din trecut”.

„România risca să plătească sume foarte mari, însă prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere. Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici”, a transmis ministrul.

Potrivit Plaza Centers, hotărârea tribunalului ICSID a fost adoptată cu majoritate și s-a bazat pe aspecte legate de conduita companiei și de anumite acorduri istorice din perioada 2016–2020.

„Hotărârea, adoptată cu majoritate de voturi, a respins pretențiile Companiei pe motive de jurisdicție. Decizia s-a bazat pe constatări referitoare la conduita Companiei și la anumite acorduri istorice menționate în dezvăluirile publice ale Companiei din perioada 2016-2020”, a precizat dezvoltatorul.

Tribunalul a decis ca fiecare parte să își suporte propriile costuri de arbitraj.

Litigiul privind Casa Radio continuă la Londra

Disputa dintre Plaza Centers și statul român nu s-a încheiat însă. În paralel cu arbitrajul ICSID, Ministerul Finanțelor a deschis o procedură la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra, unde România solicită rezilierea parteneriatului public-privat pentru proiectul Casa Radio și plata unor despăgubiri.

În toamna anului trecut, Plaza Centers anunța că România cere daune estimate la două miliarde de euro. Ulterior, compania a precizat că unele dintre aceste sume sunt formulate alternativ și nu cumulativ.

Prima înfățișare în dosarul de la Londra este programată pentru mai 2027.

Proiectul Casa Radio, cunoscut ulterior sub numele „Dâmbovița Center”, a fost lansat în 2004 ca parteneriat public-privat între statul român și Plaza Centers. Planul prevedea construirea unui amplu complex imobiliar în centrul Capitalei, pe terenul Casei Radio.

Compania urma să dezvolte un mall, clădiri de birouri, un hotel, un centru de conferințe și alte facilități comerciale, pe care să le exploateze timp de 49 de ani, în timp ce autoritățile române ar fi primit o clădire de birouri.

Deși investitorul susținea că a alocat aproximativ 85 de milioane de euro pentru proiect, lucrările nu au început niciodată, iar clădirea Casa Radio a rămas în stare avansată de degradare.

Proiectul a fost afectat de probleme financiare, tranzacții eșuate și controverse legate de presupuse plăți către consultanți.

În 2019, Plaza Centers a încercat să își vândă participația către AFI Europe, într-o tranzacție estimată la 60 de milioane de euro, însă aceasta nu s-a finalizat.

Compania mamă a Plaza Centers, Elbit Imaging, a fost amendată în SUA într-un dosar privind posibile încălcări ale legislației anticorupție. Potrivit acuzațiilor, ar fi fost efectuate plăți de aproximativ 14 milioane de euro către consultanți implicați în proiectul Casa Radio.

În România, procurorii au deschis o investigație, însă dosarul a fost clasat ulterior din lipsă de probe privind fapte de dare de mită.

După intrarea în insolvență în perioada 2013-2014, Plaza Centers și-a redus semnificativ activitatea din România și a început să vândă mai multe active locale. Grupul din care făcea parte compania a fost controlat de omul de afaceri israelian Mordechay Zisser, care a pierdut controlul companiei în urma unor datorii de peste 520 de milioane de euro și a murit în 2016.

