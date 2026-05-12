Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a invitat-o pe fosta sa dirigintă, Vera Gurevici, să asiste la Parada Victoriei de la Moscova și să petreacă câteva zile în Capitală, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului.

Pentru Vera Gurevici a fost organizat un program cultural special. Pe 11 mai, Putin a trecut cu mașina, un SUV Aurus, să o ia de la hotel, după care au luat cina împreună la Kremlin.

Imaginile publicate de Kremlin o surprind pe Vera Gurevici în holul hotelului, unde Putin o întâmpină și discută cu unul dintre oaspeții Capitalei, venit din Soci, scrie sursa citată. Apoi, președintele o ajută pe Vera Gurevici să se urce în mașină și se întoarce la volan.

Anterior, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a povestit că Vera Gurevich „a asistat la întreaga paradă”. După aceea, ea a rămas la Moscova, unde i s-au organizat excursii, inclusiv la Galeria Șilov.

Vera Gurevici are 92 de ani și a fost diriginta lui Putin la școala nr. 193 din Leningrad.

Canalul NEXTA scrie că în filmare, Kremlinul a prezentat un „trecător întâmplător” lângă Putin — s-a dovedit că acesta avea legături cu structuri asociate reședințelor sale.

În videoclip, dictatorul îl salută scurt pe un bărbat întâlnit întâmplător și discută cu el despre Moscova și vreme.

„Trecătorul” din videoclip

După cum a aflat agenția Agenstvo, „trecătorul” era de fapt Aleksandr Bazarnîi — un bărbat care are legături cu companiile care se ocupau de întreținerea reședințelor lui Putin din Krasnaia Poliana.

Potrivit anchetatorilor, el a lucrat în structuri care au legătură cu stațiunea Gazprom Poliana și cu firmele care gestionau vilele în care au locuit mama Alinei Kabaeva (partenera lui Putin) și rudele șefului Rosgvardia, Viktor Zolotov.

