„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și Erevan: premierul armean nu mai merge la UAE

Nikol Pașinian și Vladimir Putin
Premierul armean, Nikol Pașinian, a criticat dur alianța militară a Rusiei pentru că nu a intervenit după ce țara sa a fost atacată de Azerbaijan, în 2022. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian îl va trimite pe adjunctul său, Mher Grigoryan, la summitul UEA (n.red.Uniunea Economică Eurasiatică), care va avea loc la Astana în perioada 28-29 mai.

„I-am comunicat acest lucru președintelui Rusiei [Vladimir Putin] în timpul vizitei mele în Federația Rusă din aprilie. De asemenea, l-am informat pe președintele Kazahstanului [Kasym-Jomart Tokayev] cu privire la decizia mea”, a declarat Pashinyan luni (citat conform News.am). Premierul Armeniei a explicat că nu va participa la summit din cauza campaniei electorale în perspectiva alegerilor parlamentare din 7 iunie și a paradei militare programate pentru 28 mai.

Acum două zile, după parada Victoriei de la Moscova, la care premierul armean a lipsit, de asemenea, Putin a făcut o declarație dură la adresa republicii, care se „desprinde” treptat de Federația Rusă. El a spus că Erevanul ar trebui să organizeze un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și ieșirea din UEA.

Numai în acest caz cele două țări vor putea urma „calea unei despărțiri blânde, inteligente și reciproc avantajoase”, a subliniat Putin, amintind de soarta Ucrainei, conflictul cu care a început tocmai după încercarea acesteia din urmă de a adera la UE. Pashinyan, la rândul său, a declarat în cadrul unei discuții cu jurnaliștii că Armenia nu intenționează în prezent să supună la plebiscit problema aderării la UEEA.

Potrivit acestuia, Erevanul va face un astfel de pas doar atunci când va apărea o necesitate obiectivă. În prezent, aceasta nu există. „Avem un respect profund față de toți partenerii din cadrul UEA, precum și față de participarea noastră în cadrul Uniunii”, a declarat Pashinyan.

Premierul a subliniat, de asemenea, că nu este de acord cu formularea „divorț” folosită de Putin . „Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria. Armenia se ghidează în relațiile interstatale după logica interstatală. Suntem membri cu drepturi depline ai UEA. Și atâta timp cât suntem membri ai UEA, participăm pe deplin la luarea tuturor deciziilor”, a spus el.

Pashinyan a adăugat că Armenia nu a avut și nu va avea intenția de a aduce prejudicii intereselor Rusiei, iar relațiile sale cu Putin se bazează pe încredere reciprocă. Problemele delicate sunt discutate de cei doi lideri într-o atmosferă calmă, respectuoasă și prietenoasă, pe baza argumentelor și a faptelor, a subliniat prim-ministrul.

„Voi continua această logică. Îmi exprim respectul atât față de președintele Federației Ruse, cât și față de Rusia. În același timp, vom avansa și în cadrul legii privind aprofundarea relațiilor cu UE și aderarea la UE, adică pe calea reformelor democratice”, a subliniat Pashinyan. El a adăugat că în relațiile cu Moscova „are loc o transformare inevitabilă” și că, în politica externă, va continua să se „ghideze după interesele naționale ale Armeniei”.

Editor : A.R.

