(P) Data Talks: perspectiva comunității de business intelligence despre competitivitatea organizațiilor în 2026

Data publicării:
Andrei Popa
Andrei Popa, co-fondator Data Talks

Fondată în anul 2022, de către Andrei Popa și Anna Rossudowska, lideri ai domeniului de business intelligence, Data Talks este o comunitate a profesioniștilor de data analytics din Europa Centrală și de Est (CEE).

Obiectivul principal al acestui forum regional este facilitarea schimbului de bune practici și organizarea de evenimente de impact pentru companiile, federațiile și cluburile sportive care lucrează cu analiza datelor.

Andrei Popa, co-fondator Data Talks, deține peste 15 ani de experiență în business intelligence, strategii comerciale și leadership. De asemenea, el promovează, în mod constant, beneficiile utilizării analizei datelor și adoptarea unei culturi bazate pe date în cadrul organizațiilor care doresc să performeze pe piețele internaționale moderne.

La începutul anului 2026, Andrei Popa identifică trei subiecte care vor fi esențiale în sfera de business, analizate din perspectiva unui expert în analiza datelor și a comunității de business intelligence. Într-o perioadă caracterizată de incertitudine și tranziție accelerată către noi modele operaționale de business, companiile din regiunea CEE vor trebui să demonstreze reziliență, competitivitate în materie de inteligență artificială (AI) și capacitatea de a-și diversifica accesul la resurse.

Reziliența este o caracteristică imperativă în contextul schimbărilor globale, atât la nivel economic, cât și geopolitic. Elementele care constituie reziliența unei companii de succes sunt capacitatea de a face față schimbărilor rapide, optimizarea investițiilor și a cheltuielilor, dezvoltarea unei strategii solide de management al riscului, abilitatea de a identifica, în detaliu, nevoile consumatorilor și implicarea în proiecte care aduc valoare adăugată autentică în comunitate.

Anul 2026 nu va permite pași greșiți în business, iar capacitatea de a lua decizii bazate pe analiza datelor va reprezenta factorul diferențiator între o strategie robustă de reziliență și planuri superficiale, care nu vor fi sustenabile și vor avea un impact negativ rapid.

Competitivitatea AI este un alt fenomen care va modela viitorul businessului și modalitatea prin care se vor diferenția companiile care vor domina piețele în următoarele decenii.

În prezent, suntem martorii unei curse pentru dezvoltarea și implementarea instrumentelor AI în business, dar și în domenii strategice precum securitatea transfrontalieră sau administrația publică. Adevărații câștigători ai acestei curse sunt organizațiile care vor găsi un echilibru organic între calitatea și experiența pe care o aduc oamenii și capacitatea instrumentelor AI de a gestiona un volum mare de activități operaționale și de a soluționa sarcini din ce în ce mai complexe.

Nu în ultimul rând, capacitatea de a-și diversifica accesul la resurse va reprezenta o mare provocare logistică pentru acest an, precum și pentru următoarea jumătate de deceniu. Dezvoltarea platformelor de tehnologie, progresul în sfera AI și expansiunea marilor centre de date generează o cerere crescută pentru resurse energetice și infrastructură cloud, precum și pentru specialiști în dezvoltarea de software și tehnologii emergente.

Din acest punct de vedere, vom observa cum organizațiile își vor concentra eforturile pentru a asigura resursele necesare care să susțină nevoile operaționale pentru anii care vor urma.

Concluzionând, anul acesta se anunță unul plin de provocări structurale, fapt identificat și în analizele anuale de risc publicate de forumuri și think tank-uri internaționale, precum World Economic Forum sau Eurasia Group.

În acest context, Data Talks își propune să își consolideze rolul de reprezentant echilibrat al comunității de business intelligence din Europa Centrală și de Est, punând accent pe un dialog constructiv și pe adoptarea unui model decizional bazat pe analiza datelor în cadrul tuturor organizațiilor care doresc să îți îndeplinească obiectivele strategice.

Editor : A.D.V.

