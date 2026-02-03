Programul național de fertilizare in vitro (FIV) ar putea primi în 2026 un buget dublu față de anul trecut, printr-o combinație de fonduri europene și bani de la bugetul de stat. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat pentru Digi24 că, imediat după aprobarea bugetului, vor începe demersurile pentru atragerea finanțării europene, astfel încât numărul beneficiarilor să ajungă la 10.000-12.000 de cupluri.

„După aprobarea bugetului vom începe demersurile. Vom trimite, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, fișa de proiect către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Am fost mereu în contact și în colaborare cu colegii de acolo și cu ministrul Pâslaru”, a spus Florin Manole.

Dublare a bugetului pentru FIV

Ministrul a precizat că obiectivul este dublarea sumei alocate anul trecut, prin combinarea surselor de finanțare: „Vom încerca, nu vreau să mă hazardez, dar vom încerca o dublare a acestei cheltuieli a statului pentru programul FIV, încât să avem, cu fonduri europene și cu buget de stat, de două ori mai mult decât am avut anul trecut.”

În 2025, bugetul alocat programului a fost de 100 de milioane de lei, iar numărul beneficiarilor a fost de circa 6.000 de cupluri.

Chiar și cu o creștere a bugetului, ministrul avertizează că programul trebuie gestionat cu prudență, în contextul constrângerilor bugetare și al țintei de defici: „Ne dorim mai mult, dar cred că vom putea undeva spre 10-12 mii de beneficiari.”

Ministrul Muncii a subliniat că, după aprobarea bugetului, vor urma proceduri administrative și legislative, dar implementarea va fi rapidă, după modelul de anul trecut: „Imediat ce am primit banii, ne-am grăbit să-l implementăm și am implementat în cursul anului trecut. Vom face și anul acesta la fel.”

Potrivit acestuia, bugetul de stat ar urma să fie aprobat spre sfârșitul lunii februarie.

„Egalitate între categoriile sociale”

În final, acesta a atras atenția asupra dezechilibrului în modul în care sunt discutate sursele de finanțare pentru diverse politici sociale.

„Sunt foarte multe întrebări despre sursa bugetară pentru banii destinați categoriilor defavorizate, dar mult mai puține despre sursa bugetară pentru FIV. Ar trebui să înțelegem că există egalitate între categorii sociale și că trebuie să încercăm să răspundem tuturor nevoilor sociale, mai ales celor stringente.”

El a reiterat că, și în acest an, ținta de deficit va trebui respectată, la fel ca în 2025.

Editor : A.D.