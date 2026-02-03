Live TV

Video Programul de fertilizare in vitro ar putea primi buget dublu în 2026. Ministrul Muncii: „Ținta este 10.000-12.000 beneficiari”

Data publicării:
florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Dublare a bugetului pentru FIV „Egalitate între categoriile sociale”

Programul național de fertilizare in vitro (FIV) ar putea primi în 2026 un buget dublu față de anul trecut, printr-o combinație de fonduri europene și bani de la bugetul de stat. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat pentru Digi24 că, imediat după aprobarea bugetului, vor începe demersurile pentru atragerea finanțării europene, astfel încât numărul beneficiarilor să ajungă la 10.000-12.000 de cupluri.

„După aprobarea bugetului vom începe demersurile. Vom trimite, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, fișa de proiect către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Am fost mereu în contact și în colaborare cu colegii de acolo și cu ministrul Pâslaru”, a spus Florin Manole.

Dublare a bugetului pentru FIV

Ministrul a precizat că obiectivul este dublarea sumei alocate anul trecut, prin combinarea surselor de finanțare: „Vom încerca, nu vreau să mă hazardez, dar vom încerca o dublare a acestei cheltuieli a statului pentru programul FIV, încât să avem, cu fonduri europene și cu buget de stat, de două ori mai mult decât am avut anul trecut.”

În 2025, bugetul alocat programului a fost de 100 de milioane de lei, iar numărul beneficiarilor a fost de circa 6.000 de cupluri. 

Chiar și cu o creștere a bugetului, ministrul avertizează că programul trebuie gestionat cu prudență, în contextul constrângerilor bugetare și al țintei de defici: „Ne dorim mai mult, dar cred că vom putea undeva spre 10-12 mii de beneficiari.”

Ministrul Muncii a subliniat că, după aprobarea bugetului, vor urma proceduri administrative și legislative, dar implementarea va fi rapidă, după modelul de anul trecut: „Imediat ce am primit banii, ne-am grăbit să-l implementăm și am implementat în cursul anului trecut. Vom face și anul acesta la fel.”

Potrivit acestuia, bugetul de stat ar urma să fie aprobat spre sfârșitul lunii februarie.

„Egalitate între categoriile sociale”

În final, acesta a atras atenția asupra dezechilibrului în modul în care sunt discutate sursele de finanțare pentru diverse politici sociale.

„Sunt foarte multe întrebări despre sursa bugetară pentru banii destinați categoriilor defavorizate, dar mult mai puține despre sursa bugetară pentru FIV. Ar trebui să înțelegem că există egalitate între categorii sociale și că trebuie să încercăm să răspundem tuturor nevoilor sociale, mai ales celor stringente.”

El a reiterat că, și în acest an, ținta de deficit va trebui respectată, la fel ca în 2025.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PNRR steag UE
Cum a susținut PNRR creșterea economică a României și ce risc major apare după 2026
EDL BALUTA MOTIUNE ATACURI CIUCU BOLOJAN 020226_00270
Daniel Băluță îl contrazice pe Nicușor Dan în privința bugetelor locale. Ce spune despre referendumul din București
harta romania - moldova
Unirea Rep. Moldova cu România, subiectul unei anti-campanii cu panouri „patriotice” și „stataliste”. Igor Dodon: O gaşcă de trădători
Screenshot 2026-02-02 173348
Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat. De ce gerul și importurile scumpe cresc costurile
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Ilie Bolojan.
PSD acuză că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan au...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
Ultimele știri
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Capela Sixtină revine în atenție: restaurarea „Judecății de Apoi” începe după 30 de ani
Bolojan, discuții cu Romgaz și Ameropa despre negocierile pentru preluarea Azomureș
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Ce tot apare pe conturile de social media ale băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario. Mama e șocată...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”