Este criză majoră de ingineri în România. Țara noastră are nevoie de peste 600.000 de ingineri în următorii 10 ani, însă nu prea are unde să-i găsească, deși vorbim despre unul dintre cele mai bine plătite job-uri. Salariul lunar pentru o persoană cu o experiență de câțiva ani poate ajunge până la 2.000 - 3.000 de euro net. În acest an, numărul total al absolvenților în domeniu este cu 35% mai mic față de necesarul pieței. În plus, mulți aleg să plece peste hotare după terminarea facultății.

România produce anual aproximativ 8.000 de ingineri, însă după absolvire, studenții iau calea străinătății. Teodor este licențiat în inginerie aerospațială. A decis să-și continue studiile în Olanda și n-ar refuza un loc de muncă în afara țării.

Teodor: „Am fost acceptat în Olanda la Delft la Facultatea de inginerie aerospațială pe aceeași specializare pe care am făcut-o și aici. Mi-aș dori, într-adevăr, la finalul experienței, dacă voi urma cercetarea ori să văd ce oportunități am în afară”.

Mihnea Costoiu - rector UPB: „Peste 200 de mii de ingineri au părăsit România după 1989. Suntem într-o criză majoră de forță de muncă. Suntem în acești ani cu un constant și un continuu contact cu foarte multe companii și în ultimii ani cu foarte multe instituții publice care solicită cu insistență dusă la disperare ingineri pentru perioada următoare”.

Cristian Doicin - Decanul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică: „Viitorul are nevoie de ingineri și, mai mult decât atât, se bate pe ei. Nu poți avea ingineri buni care să fie capabili să proiecteze algoritmi performanți fără să știe matematică, fizică, discipline considerate grele și greu de digerat, dar încercăm să aducem ceva nou în predarea acestor discipline, să utilizăm aplicații software care să preia relații aride și să le aducă într-o formă grafică”.

Salariul mediu al unui inginer debutant este de aproximativ 800 de euro net pe lună și poate ajunge până la 2.000 – 3.000 de euro pe lună după primii ani de muncă.

Amedeo Neculcea, angajator: „Există un decalaj în felul în care sunt plătiți inginerii în România față de cei de afară, dar decalajaul este din ce în ce mai mic”.

Chiar și așa, tinerii sunt dornici să se înscrie la universitățile de profil.

Student Universitatea Politehnică din București: „Am aflat de la prietenul unei prietene că e bine aici, el fusese aici, avea un salariu foarte ok, mi-a spus că mediul e în regulă, sunt oameni foarte foarte în regulă pe aici, că îți faci mulți prieteni și cred că asta m-a atras cel mai mult. Bineînțeles, și perspectiva unui job bine plătit și într-un domeniu de viitor”.

O soluție ar fi atragerea studenților străini. Aproximativ 2.000 de tineri din peste 40 de țări sunt înmatriculați anual la Universitatea Politehnica din București. Cei mai mulți, aproape 60%, provin din Europa de Est, restul din Asia și Africa.