„Inginerie europeană” - o explorare spectaculoasă a celor mai importante realizări inginerești din Europa

Hotel Marqués de Riscal in Eltziego, Spain. (National Geographic /Oli Sloane)

În această toamnă, National Geographic invită telespectatorii în fascinanta lume a construcțiilor minune prin noul documentar „Inginerie europeană” - o captivantă explorare a celor mai impresionante realizări tehnice și arhitecturale din Europa. Cele șase episoade ale seriei vor putea fi urmărite în fiecare marți, la ora 21:00, începând din 23 septembrie.

De la edificii antice care au trecut testul timpului, la structuri care care sfidează gravitația sau noi tehnologii care par desprinse din viitor, de-a lungul a șase episoade, noua serie National Geographic ne propune o călătorie a descoperirilor și inspirației, unde curiozitatea devine motorul cunoașterii.

Cu imagini spectaculoase aduse la viață printr-o tehnologie vizuală de ultimă generație și informații din culise, fiecare episod prezintă povestea realizărilor inginerești dintr-o țară europeană, dezvăluind ingeniozitatea oamenilor care dau viață acestor minuni și modul în care sunt construite, întreținute și reinventate aceste construcții.

În primul episod, difuzat pe 23 septembrie, ora 21:00, telespectatorii vor avea ocazia să descopere realizările inginerești ale Spaniei, o țară în care se simte concret simbioza naturală între trecut și cele mai moderne proiecte destinate viitorului.

Simbol al Barcelonei și o exemplificare elocventă a geniului arhitectural Antoni Gaudí, Sagrada Familia reprezintă o adevărată fuziune între tradiție și modernism, o operă de artă arhitecturală cu o identitate unică și o profunzime spirituală aparte, diferită față de orice altă clădire ecleziastică.

102_Spain_EngineeringEurope_35
Xiscu Llabrés, architect-șef la Sagrada Família (National Geographic /Oli Sloane)

Cum au reușit inginerii să edifice această minune arhitecturală, care au fost inovațiile și tehnologiile care le-au permis să micșoreze durata construcției, estimată inițial la câteva sute de ani și alte povești neștiute încă din istoria catedralei, aflați la Național Geographic, în primul episod din seria „Inginerie europeană”, ce va fi difuzat marți, 23 septembrie, la ora 21:00.

O altă realizare inginerească remarcabilă prezentată în episodul dedicat Spaniei o întâlnim în Rioja, o regiune recunoscută în special pentru calitatea vinurilor produse aici.

102_Spain_EngineeringEurope_HD_3
Hotel Marqués de Riscal din Rioja, proiectat de arhitectul Frank Gehry

Acoperișul Hotelului Marqués de Riscal din Rioja, proiectat de geniul lui Frank Gehry, nu este doar funcțional, ci și o declarație arhitecturală îndrăzneață, contribuind la aspectul distinctiv și avangardist al hotelului în peisajul rural din zonă.

Realizat din panouri de titan, acoperișul seamănă cu o pânză ce flutură în vânt, iar sub lumina soarelui, se reflectă dungi colorate în nuanțe de argintiu, auriu și roșu, având un spectaculos efect dinamic.

În inima Madridului, Torres de Colón (Turnurile lui Columb) se remarcă prin designul modern și silueta impozantă, fiind o parte emblematică a unuia din principalele centre culturale și comerciale ale metropolei spaniole - Plaza de Colón.

102_Spain_EngineeringEurope_HD_4
Torres de Colón, cele două turnuri din Piața lui Columb, simbol al Madridului de mai bine de 50 de ani  (National Geographic)

Proiectate de renumitul arhitect Antonio Lamela și construite între anii 1967 și 1976, unicitatea construcției constă în structura metalică ce conectează, la etajele superioare, cele două turnuri, ce le conferă un aspect unic, inconfundabil în peisajul citadin madrilen.

Despre modul neobișnuit în care au fost construite cele două turnuri, „de sus în jos”, și despre procesul de reabilitare și renovare a clădirilor, puteți afla urmărind seria National Geographic „Inginerie europeană”, marți, la ora 21:00 .

FC Barcelona este, fără îndoială, unul din simbolurile cele mai cunoscute ale orașului catalan, fanii echipei fiind răspândiți în întreaga lume, iar Camp Nou reprezintă punctul central al pasiunii acestora.

102_Spain_EngineeringEurope_CGI_4
O reprezentare digitală a proiectului stadionului Camp Nou din Barcelona (National Geographic)

Provocarea inginerească extraordinară căreia au trebuit să-i facă față constructorii a constat în faptul că această transformare s-a desfășurat fără ca vechea structură a construcției, extrem de iubită de fani, să fie demolată.

Procesul a început cu demolarea structurii adăugate stadionului în 1980, lăsând-o intactă pe cea inițială, din 1950, care, ulterior, a fost înconjurată de o structură metalică, baza celui de-al treilea inel al stadionului, care va putea găzdui 30.000 de spectatori.

De asemenea, în episodul dedicat Spaniei puteți afla poveștile celei mai mari structuri de lemn din lume – Setas de Sevilla, sau cea a unuia dintre cele mai vechi teatre active din lume, recent restaurat, Merida Roman City.

Seria „Inginerie europeană” nu este un documentar doar pentru cei pasionați de inginerie, ci și pentru persoanele interesate de creativitate și de spiritului european de inovare, oferind nu doar informații tehnice, ci și poveștile remarcabile ce stau la baza edificării fiecărui proiect.

În fiecare marți, la ora 21:00, la National Geographic, puteți urmări episoadele seriei „Inginerie europeană”, fiecare dintre ele aducându-vă imagini deosebite și povești inedite din cele mai spectaculoase proiecte ale ingineriei din Regatul Unit, Polonia, Germania, Țările de Jos și Țările Nordice.

Mai multe informații despre seria „Inginerie europeană” găsiți în secțiunea dedicată pe site-ul Național Geographic.

