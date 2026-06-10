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Video Româncele, tot mai pasionate de domeniile tehnice. Șase din 10 angajați sunt femei: „Te obligă să dovedești mai mult”

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femeie la munca
Femeile care lucrează în domeniu spun că nu au scăpat complet de prejudecăți. Credit foto: Guliver/Getty Images

Femeile din România sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. Șase din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În Sud și în zona București-Ilfov sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt mari.

În România, aproape două milioane de angajați lucrează în domenii tehnice sau de cercetare. Dintre aceștia, 1.150.000 sunt femei, arată datele Eurostat. Asta înseamnă un procent de 57%, puțin peste media europeană de 53%. Alisia Colan a urmat aceeași profesie ca tatăl său: inginer constructor.

„Pot să spun doar că performanța nu ține de gen și femeile pot să facă și construcții, și tehnic, în general”, e de părere Alisia.

Chiar dacă statistica arată bine, femeile care lucrează în domeniu spun că nu au scăpat complet de prejudecăți.

„Fiind acest stereotip că este un domeniu al bărbaților, te împiedică cumva sau, mă rog, te obligă să performezi mai mult, să dovedești mai mult”, completează tânăra.

„E clar că porțile sunt deschise în aceeași măsură și pentru băieți, dar și pentru fete”, spune un tânăr.

„Un post de inginer mi se pare un lucru destul de ok pentru o fată. Nu trebuie să facă o muncă foarte grea fizică, e mai mult psihică și eu consider că fetele se descurcă mult mai bine la asta”, e de părere un alt tânăr.

„Noi, mai leneși, mai așa. Fetele sunt mai implicate, din cauză că vor să demonstreze mai mult, că-s mai bune ca băieții”, susține un băiat.

Cele mai multe femei care ocupă posturi tehnice sunt, în prezent, în sudul țării și în București-Ilfov. Cele mai puține, în vest și sud-vestul țării.

„A crescut sensibil numărul fetelor în zona de inginerie mecanică, în zona de construcții. Nu mai vorbesc de zona de automatică și calculatoare și, de asemenea, zona electronică”, constată Dan Cașcaval, rector Universitatea Tehnică Iași.

La nivel european, numărul femeilor care optează pentru profesii tehnice a crescut cu aproape o treime în ultimii 10 ani, iar România este în top. Responsabilitățile sunt, însă, împărțite.

„Avem o administrație tehnică feminizată, dar muncile hard, cele de industrie, de inginerie, sunt în continuare masculinizate”, spune sociologul Ștefan Cojocaru.

Letonia, Ungaria și Estonia sunt țările cu cele mi multe femei angajate în domenii tehnice, peste 60% în anumite regiuni.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

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