Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - EUROPARLAMENTARI - DECLARATII - 10 OCT 2022
Europarlamentarul Dan Nica. Inquam Photos / George Călin
România, printre țările cu cele mai mari prețuri la energie din UE Sprijin pentru intervenția Comisiei Europene

Europarlamentarul Dan Nica a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra impactului  pe care prețurile ridicate la energie îl au asupra populației din România. Potrivit acestuia, aproximativ două milioane de cetățeni nu își pot încălzi corespunzător locuințele, fiind forțați să facă sacrificii majore care le afectează direct sănătatea și calitatea vieții.

Dan Nica a declarat că mulți români sunt nevoiți să renunțe la medicamente, să se limiteze la strictul necesar în ceea ce privește alimentația sau să reducă temperatura din locuințe pentru a face față costurilor ridicate la energie.

„În România, două milioane de cetățeni nu își pot încălzi adecvat locuințele, deoarece prețurile la energie sunt foarte mari. Aceștia sunt nevoiți fie să renunțe la medicamente, fie să își asigure doar strictul necesar pentru hrană, fie să reducă temperatura din locuințe. Aceste situații le pun grav în pericol sănătatea și stilul de viață”, a afirmat eurodeputatul în intervenția sa.

România, printre țările cu cele mai mari prețuri la energie din UE

Dan Nica a subliniat că România se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie electrică din Uniunea Europeană și a amintit că l-a invitat pe comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, la București, pentru a vedea situația din teren.

Potrivit acestuia, una dintre cauzele obiective ale acestor prețuri ridicate este lipsa interconectării între Austria, Ungaria și Slovacia, fapt care blochează fluxul de energie mai ieftină ce ar trebui să ajungă în România.

„Ați constatat că există o cauză obiectivă pentru aceste prețuri ridicate, și anume lipsa interconectării între Austria, Ungaria și Slovacia, ceea ce face ca fluxul de energie ieftină să fie grav perturbat”, a spus eurodeputatul.

Sprijin pentru intervenția Comisiei Europene

Nica a salutat propunerea comisarului european privind rețelele de energie, care prevede intervenția Comisiei Europene în situațiile în care statele membre nu își respectă obligațiile și pun în pericol piața unică.

„Aveți sprijinul meu și al întregului Parlament European, pentru că piața unică europeană nu este un lucru care să poată fi negociat, nici măcar de două state membre”, a declarat eurodeputatul.

În discursul său, acesta a adus în atenție și problema manipulării prețurilor pe piața energetică europeană.

Dan Nica a amintit că, în urmă cu trei ani, a fost adoptată directiva REMIT, iar în prezent există 444 de cazuri de încălcare a legislației europene privind manipularea prețurilor de către diverse companii, cu sume vehiculate de aproximativ 200 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a instrumentat până acum doar nouă cazuri.

„Este absolut inacceptabil. Dacă este greu, să fie pentru toată lumea, nu pentru unii care se îmbogățesc încălcând legea, speculând și mințind. Vă rog să luați măsurile necesare”, a subliniat acesta în Parlamentul European.

