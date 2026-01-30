Bunurile din patrimoniul României vor putea fi scoase din țară doar temporar. Cine și în ce condiții le poate folosi

Guvernul a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță care modifică modul în care sunt protejate și folosite bunurile din patrimoniul cultural național mobil, pentru ca aceste obiecte să fie mai bine promovate, inclusiv în afara țării, dar fără a le pune în pericol.

Până acum, multe dintre aceste piese erau tratate ca simple obiecte de muzeu, care nu puteau fi atinse sau folosite.

De acum, legea permite ca, în anumite situații, bunurile din patrimoniu să fie nu doar expuse, ci și utilizate.

De exemplu, o vioară Stradivarius ar putea fi folosită într-un concert, iar unele obiecte cu valoare tehnică ar putea fi incluse în proiecte culturale.

Totul se va face însă doar cu respectarea strictă a regulilor de conservare și siguranță.

Ordonanța clarifică și regulile pentru contractele prin care aceste bunuri sunt trimise la expoziții, la restaurare sau la expertizare.

Firmele sau instituțiile care le folosesc vor fi obligate să asigure paza, transportul, asigurarea și condițiile de depozitare, astfel încât obiectele să nu fie deteriorate.

În ceea ce privește exportul, Guvernul stabilește clar că bunurile clasate aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale nu pot fi scoase definitiv din România. Ele vor putea fi trimise în străinătate doar temporar și doar pentru expoziții, cercetare, restaurare sau proiecte culturale, cu asigurare completă.

Aceeași regulă se aplică și bunurilor din categoria „Tezaur” care aparțin persoanelor private. Și acestea vor putea fi exportate doar temporar, în baza unor contracte speciale.

Pentru cererile de export aflate deja în derulare, se vor aplica regulile vechi, cele valabile la momentul depunerii documentelor.

În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, vor fi modificate și normele metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile, pentru a fi puse în acord cu noile prevederi.

