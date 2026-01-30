Live TV

Claudiu Năsui propune taxare inversă la TVA și listarea la bursă a companiilor de stat, pentru a da „o gură de oxigen" economiei

Claudiu Năsui
Taxare inversă generalizată la TVA Schimbarea regimului de taxare a câștigurilor la bursă

Deputatul USR Claudiu Năsui susține că reducerea taxelor și a birocrației este „singura metodă” care și-a demonstrat performanța pentru sprijinirea economiei și propune un pachet de cinci măsuri care ar putea da „o gură de oxigen” mediului privat. Printre acestea se numără taxarea inversă generalizată la TVA, deductibilitatea imediată a cheltuielilor, listarea la bursă a companiilor de stat și stimularea investițiilor prin modificarea regimului de taxare.

„Modul liberal de a ajuta economia este prin a lăsa mai mulți bani oamenilor și a le da mai multă libertate. Adică prin reducerea taxelor și a birocrației. Este singura metodă care și-a demonstrat performanța. Modul etatist de a ajuta economia este prin a lua bani de la oameni cu o mână și a-i da apoi înapoi altora cu altă mână. Adică taxe și apoi contracte cu statul, subvenții către anumite sectoare sau scheme de ajutor de stat pentru anumite companii. Pe scurt redistribuții de la toți către câțiva aleși de politicieni. De obicei sunt redistribuții de la săraci la bogați”, a scris vineri, pe Facebook, fostul ministru al Economiei.

Taxare inversă generalizată la TVA

Prima propunere vizează debirocratizarea sistemului de TVA prin introducerea taxării inverse generalizate, măsură care ar reduce semnificativ frauda și povara administrativă pentru firme.

„Adică TVA-ul să nu-l mai plătească toată lumea, ci numai cel care vinde unui non-plătitor de TVA. Se aplică și acum pentru anumite bunuri. (...) Pentru firmele care fac ceea ce se numește B2B (adică afaceri cu alte firme, nu direct cu consumatorul) ar însemna o debirocratizare mare a activității. Iar firmele care fac B2B sunt majoritatea firmelor din România”, a explicat Năsui.

A doua măsură urmărește stimularea investițiilor private prin deductibilitatea imediată a cheltuielilor, fără amortizare fiscală, inclusiv pentru investiții, după modelul aplicat în Marea Britanie.

„În felul acesta nu trebuie să se atingă nimeni de cota de impozitare actuală de 16%. Nu necesită birocrație. Fără dosare cu business planuri judecate de oameni care n-au avut un business în viața lor. (...) Zero birocrație, ba chiar rămânem cu câteva zeci de articole din Codul fiscal în minus”, acesta. 

O altă propunere este listarea la bursă a companiilor de stat, prin care statul ar putea obține venituri și ar scăpa de „găuri negre” finanțate constant de la buget.

„Măcar o parte din cele 1.400 de companii de stat se pot privatiza prin listare pe bursă. (...) Bonus, de-căpușarea companiilor nu mai este în sarcina politicienilor, ci devine problema unui privat care va veni în companie și are interes să nu mai piardă bani”, a explicat Năsui.

Schimbarea regimului de taxare a câștigurilor la bursă

Deputatul USR propune și încurajarea investițiilor prin taxarea câștigurilor doar la retragere: „Acum România are un sistem unic în lume în care pierderile nu se netuiesc cu câștigurile. (...) Hai să nu mai fie nicio excepție și să menținem reținerea la sursă. Cum se poate asta? Se impozitează doar ce se retrage peste cât ai investit”.

Ultima măsură vizează stimularea economisirii pentru pensie prin investiții la bursă, prin două tipuri de conturi: unul alimentat din salariul brut, cu câștiguri neimpozitate, și altul din salariul net, cu câștiguri și retrageri neimpozitate.

„Aceste conturi sunt unul dintre motivele pentru care SUA are piețe de capital foarte mari și puternice, capabile să finanțeze economia”, a mai spus Claudiu Năsui.

Deputatul consideră că aplicarea acestor măsuri ar reduce birocrația, ar stimula investițiile și ar crea un mediu economic mai competitiv în România.

