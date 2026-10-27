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Video O nouă avarie la Turceni și un grup oprit la Rovinari. Când ar putea reveni în funcțiune cele două unități

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Turceni Termocentrala agerpres 8028331
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Din articol
Grupul 5 de la Turceni ar putea fi repornit duminică Un al doilea grup energetic de la Rovinari ar urma să fie repornit miercuri Avarii repetate la singurul grup funcțional de la Turceni

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, singurul funcțional al centralei, ar urma să fie repornit duminică, 1 noiembrie, după avaria produsă marți dimineață la cazan, potrivit reprezentanților Sindicatului Mine Energie Oltenia. În același timp, grupul 4 de la Termocentrala Rovinari, oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune, ar urma să reintre în funcțiune miercuri, 28 octombrie.

Grupul 5 de la Turceni ar putea fi repornit duminică

ACTUALIZARE 15:15 Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, a explicat pentru News.ro că defecțiunea de la Turceni necesită mai multe zile de intervenții, deoarece instalația trebuie să se răcească înainte ca echipele tehnice să poată începe reparațiile. 

Avaria de la Termocentrala Turceni s-a produs marți dimineață, în jurul orei 8:00, când cazanul grupului energetic 5 a cedat din nou. Potrivit sindicalistului, repornirea este estimată pentru duminică, 1 noiembrie, însă termenul depinde de finalizarea lucrărilor.

„La SE Turceni, astăzi dimineață, în jurul orei 8.00, s-a spart cazanul la grupul numărul 5, este o defecțiune la cazan și se preconizează că duminică s-ar rezolva și l-ar introduce în sistemul energetic național. Durează mai mult, deoarece trebuie să se răcească instalația pentru ca să se poată lucra acolo. Sunt anumiți timpi care trebuie respectați pentru a putea efectua reparația, vorbim temperaturi de sute de grade. Practic este nevoie de două zile până se răcește ca să se poată lucra. Deci, duminică este posibil, se preconizează că duminică l-ar porni”, a declarat Jan Popescu pentru News.ro.

Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia a atras atenția că problemele tehnice se repetă din cauza vechimii instalațiilor și a lipsei investițiilor din ultimii ani. Acesta susține că grupul funcționează, de regulă, aproximativ o lună sau o lună și jumătate, după care sunt necesare noi opriri pentru reparații.

„Cel puțin, în ultima perioadă, funcționează o lună, o lună și jumătate și 4-5 zile e oprit tot pentru lucrări, în principiu, în mare parte, pe cazan. E vorba de țevi și de conducte care sunt vechi de ani de zile”, a explicat sindicalistul.

Un al doilea grup energetic de la Rovinari ar urma să fie repornit miercuri

La Termocentrala Rovinari, grupul energetic 4 a fost oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune. Potrivit lui Jan Popescu, echipele din sectorul minier lucrează pentru asigurarea combustibilului necesar, astfel încât centrala să funcționeze din nou cu două grupuri începând de miercuri.

„Sunt lucrările premergătoare acestui lucru. Colegii mei din activitatea de minerit fac eforturi pentru a da cărbunele necesar funcționării. Mâine, Rovinari va funcționa cu două grupuri energetice”, a precizat Popescu.

Acesta a explicat că la Rovinari există trei grupuri operaționale, însă funcționarea lor simultană pentru perioade îndelungate este dificilă. Numărul unităților aflate în producție depinde și de solicitările Dispeceratului Energetic Național.

„În funcție de comenzile pe care le vom primi de la Dispeceratul Energetic Național, cele trei grupuri operaționale pot funcționa: unu, două sau chiar și trei simultan pe anumite perioade de timp, pentru că, și nu trebuie să spunem lucruri care nu sunt adevărate, să funcționezi cu trei grupuri din trei pe perioadă lungă de timp este aproape imposibil”, a declarat președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Știre inițială

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, singurul care mai funcționează în această centrală, a fost retras din exploatare marți dimineață, în urma unei defecțiuni la cazan, în zona vaporizatorului. Unitatea are o putere instalată de 285 MW, iar oprirea sa înseamnă întreruperea temporară a producției de energie electrică la Turceni.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, problemele tehnice au fost observate în jurul orei 5:00, iar grupul a fost oprit în jurul orei 8:00. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au confirmat avaria și au precizat că echipele tehnice lucrează pentru remedierea acesteia.

„Grupul energetic nr. 4 de la SE Rovinari a fost oprit temporar, în vederea refacerii stocurilor de cărbune. Se estimează repunerea acestuia în funcțiune în cursul zilei de mâine (miercuri n.r.), astfel încât la SE Rovinari se va funcționa cu două grupuri energetice. La SE Turceni, grupul energetic nr. 5 a fost retras astăzi (marți n.r.) din exploatare, ca urmare a unei avarii la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunii, estimându-se punerea în paralel cu Sistemul Energetic Național (SEN) până la data de 1 noiembrie”, au transmis reprezentanții CEO, potrivit Agerpres.

Avarii repetate la singurul grup funcțional de la Turceni

Grupul 5 a înregistrat mai multe opriri accidentale în ultimele luni, inclusiv în august, septembrie și octombrie, unele dintre acestea fiind provocate de defecțiuni la cazan.

Cea mai recentă avarie similară a avut loc pe 5 octombrie, când grupul a fost oprit după spargerea unui cazan în zona vaporizatorului. Lucrările de reparație au fost finalizate pe 8 octombrie, iar unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național pe 9 octombrie, după efectuarea testelor necesare.

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, producător de energie electrică pe bază de lignit. Celelalte grupuri ale centralei au fost retrase treptat din exploatare, iar grupul 5 a rămas singura capacitate operațională.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a acestui grup până la sfârșitul primului trimestru din 2028, în contextul restructurării sectorului energetic și al necesității de a păstra capacități de producție pentru Sistemul Energetic Național.

Editor : A.D.

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