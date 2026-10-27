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De ce a fost respinsă cererea DIICOT de a prelungi arestul preventiv față de Călin Georgescu. Argumentele judecătorului

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Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ce spune judecătorul despre noile acuzații de la DIICOT Ce se întâmplă mai departe

Deși există „suspiciunea rezonabilă” că Ionel Rusen și Călin Georgescu au săvârșit faptele de care sunt acuzați în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro instrumentat de DIICOT, în acest moment nu mai există niciun argument valabil care să justifice menținerea celor doi în arest preventiv, este concluzia judecătorului care a decis plasarea celor doi sub control judiciar. 

Din motivarea obținută de Digi24 reiese că judecătorul de la Tribunalul București a invocat faptul că motivele care au dus inițial la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu „nu mai subzistă în prezent și nici nu există temeiuri noi care să impună privarea de libertate a acestuia”.

Instanța consideră că există „o suspiciune rezonabilă” că acuzațiile aduse de DIICOT cu privire la înșelăciunea de 1,1 milioane de euro sunt justificate de probele depuse la dosar, astfel că o primă condiție este îndeplinită. 

Numai că, în acest moment, pericolul pe care l-ar reprezenta punerea lui Călin Georgescu în libertate „s-a diminuat considerabil”, a mai explicat judecătorul de la Tribunalul București. Astfel, acesta consideră că a doua condiție legală pentru prelungirea arestului preventiv nu este îndeplinită. 

„Fără a minimaliza impactul social negativ al infracțiunilor presupus a fi fost comise de către inculpați, judecătorul apreciază că nici natura acestora și nici modalitatea de săvârșire nu mai justifică, la acest moment, privarea de libertate a inculpaților, faptele reținute nefiind apte să cauzeze o tulburare a relațiilor sociale în cadrul comunității”, potrivit documentului citat.

Judecătorul mai subliniază că nici Călin Georgescu și nici Ionel Rusen „nu s-au sustras urmăririi penale, nu au încercat în vreun fel să influențeze probațiunea în cauză și nu există niciun fel de date că ar efectua demersuri în acest sens”, astfel că riscul ca aceștia să influențeze cercetările penale (dacă ar fi puși în libertate) nu poate fi argumentat. 

Ce spune judecătorul despre noile acuzații de la DIICOT

În cererea de prelungire a arestului preventiv față de Călin Georgescu, DIICOT a invocat și noul dosar care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

  • Este vorba despre dosarul în care procurorii îl acuză că ar fi apelat la un expert, în așa fel încât să caute și să distrugă microfoanele amplasate în domiciliul lui Călin Georgescu de către autorități. Detalii, aici

„Riscul săvârșirii unor noi infracțiuni persistă, iar măsurile preventive mai puțin restrictive nu sunt apte să asigure în mod efectiv realizarea scopurilor prevăzute de lege, se justifică  aprecierea că privarea de libertate rămâne necesară și proporțională”, au invocat procurorii DIICOT.

Însă judecătorul de la Tribunalul București consideră că „în dosarul cauzei nu există minime elemente de fapt din care să rezulte comiterea de către inculpat a infracțiunilor menționate”.

„În acest context, judecătorul de drepturi și libertăți reţine că privarea de libertate în continuare a inculpaților ar reprezenta o măsură disproporţionată faţă de scopul urmărit (...), atingerea acestuia putând fi asigurată în continuare şi prin luarea unei măsuri preventive mai puțin restrictive de drepturi, respectiv controlul judiciar”, se mai arată în motivarea citată.

Ce se întâmplă mai departe

Decizia Tribunalului București, de a-l plasa sub control judiciar pe Călin Georgescu (și de a respinge, practic, cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv cu încă 30 de zile) nu este definitivă.

Însă arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a fost aprobat inițial pe 29 septembrie, astfel că o decizie definitivă ar trebui să vină cel târziu miercuri noapte, după cum a subliniat și Toni Neacșu (fost judecător, în prezent avocat) într-o explicație postată pe Facebook.

„Contestația trebuie soluționată până miercuri, inclusiv, ora 24. Joi e prea târziu, mandatul de arestare actual va înceta de drept la miezul nopții de miercuri.
Curtea de Apel București a dispus arestarea pe 29 septembrie, pentru 30 de zile, iar mandatul a fost pus în executare în aceeași zi (...) Dacă judecata are loc după miercuri încolo va fi respinsă, pentru că nu mai ai ce prelungi”, a explicat Toni Neacșu, pe Facebook.

Marți, la ora 15:25, la Curtea de Apel București nu era încă stabilit un termen de judecată a contestației, din informațiile Digi24.ro. 

Editor : M.G.

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