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Video Bogdan Ivan, despre criza energetică: „Soluțiile reale sunt importurile”. Avertisment privind creșterea prețurilor

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bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Din articol
„Prețul energiei ar putea crește”

Importurile de energie și reducerea consumului marilor consumatori în orele de vârf sunt soluțiile pe care România le are în acest moment pentru gestionarea crizei energetice, a declarat marți fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Acesta susține că la Complexul Energetic Oltenia există capacități care ar putea fi pornite și avertizează că problemele din sistem ar putea duce la creșterea prețului energiei, cu efecte asupra întregii economii.

Fostul ministru al Energiei a criticat decizia de eliminare a unor capacități de producție pe cărbune și gaze înainte ca România să pună în loc alte surse de producție și a avertizat că majorarea costurilor cu energia se va reflecta în prețurile produselor.

„Automat, acest lucru se va regăsi în tot ceea ce înseamnă produse, mâncare, logistică, transporturi. Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce poate fi doar un element extrem de negativ pentru economia României. Faptul că România a decis să elimine capacități de producție a energiei electrice bazate pe cărbune, dar și pe gaz, înainte de a pune ceva în loc, reprezintă o decizie extrem de proastă pentru Sistemul Energetic Național. În momentul de față, ce pot să vă spun este că am luat date de la foștii mei colegi din Ministerul Energiei. La Complexul Energetic Oltenia există posibilitatea de a mai porni o turbină la Rovinari, care, în momentul de față, are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar aduce un plus de aproximativ 330 de MW pe acea unitate. În plus, mai sunt încă trei unități care sunt complet operaționale, adică aproape 1.000 de MW. Dar, repet, ca soluții reale în momentul de față sunt importurile și gestionarea pieței în așa fel încât marii consumatori să își schimbe profilul de consum, astfel încât, în intervalul 18:00-22:00, să consume mai puțin și să își mute mai mult consumul în timpul zilei, când avem producție fotovoltaică”, a explicat acesta.

„Prețul energiei ar putea crește”

Bogdan Ivan a avertizat că situația de la Nuclearelectrica ar putea pune o presiune suplimentară asupra pieței și asupra prețurilor, în condițiile în care va fi nevoie de mai multă energie pentru acoperirea necesarului.

„Ceea ce cred că va provoca o perturbare. Vedeam mai devreme la televizor faptul că cei de la Nuclearelectrica vor să invoce situația de forță majoră și, automat, să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Asta va genera automat nevoia de mai multă energie în piață, va exista o concurență și mai mare pentru energia disponibilă și, automat, va crește prețul”, a declarat fostul ministru al Energiei.

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Editor : A.D.

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