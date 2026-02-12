Live TV

Proteste spontane la Complexul Energetic Oltenia. Minerii și energeticienii sunt nemulțumiți de posibilele tăieri de venituri

complexul energetic oltenia facebook ceo oltenia 18 07 2015-1
Memorandum pentru menținerea tichetelor de masă la Complexul Energetic Oltenia

Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au declanșat proteste spontane, joi, în mai multe cariere miniere, dar și la Termocentrala Rovinari. Angajații sunt nemulțumiți de posibilitatea eliminării tichetelor de masă și de reducerea veniturilor, în contextul măsurilor de austeritate.

Potrivit reprezentanților sindicali, protestele au început încă de miercuri seară în sectorul minier, iar joi dimineață o parte dintre angajați au refuzat să intre la lucru, cerând soluții pentru menținerea drepturilor salariale.

Președintele executiv al Sindicatului Mine-Energie Oltenia (SMEO), Jan Popescu, a declarat pentru Agerpres că protestul spontan de la Termocentrala Rovinari a fost declanșat pe fondul nemulțumirilor legate de tăierile de venituri și de eliminarea tichetelor de masă, beneficii care, spune acesta, au înlocuit în trecut masa caldă oferită minerilor înainte de intrarea în schimb.

„Vorbim de un tichet de masă care a înlocuit o masă caldă, pe care colegii mei din activitatea de minerit o aveau acum 10-15-20-30 de ani și care le asigura caloriile și puterea necesară pentru a-și desfășura activitatea în condițiile grele în care se lucrează în minerit”, a afirmat liderul sindical.

Acesta a precizat că acțiunile de protest nu afectează funcționarea Sistemului Energetic Național (SEN), iar activitatea se desfășoară în condiții normale.

Potrivit acestuia, personalul responsabil de siguranța funcționării instalațiilor se află la posturi, iar protestul are rolul de a transmite un semnal de alarmă autorităților.

Sindicaliștii susțin că angajații CEO au răspuns de fiecare dată solicitărilor privind asigurarea producției de energie, însă consideră că nu au primit recunoașterea sau sprijinul așteptat din partea autorităților.

Complexul Energetic Oltenia are aproximativ 7.800 de salariați, dintre care peste 900 lucrează la Termocentrala Rovinari.

Potrivit liderilor sindicali, este pentru prima dată când are loc un protest spontan în această unitate.

Memorandum pentru menținerea tichetelor de masă la Complexul Energetic Oltenia

În replică, reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au anunțat că a fost elaborat un memorandum care prevede acordarea în continuare a tichetelor de masă pentru toți angajații.

Documentul vizează exceptarea companiei de la aplicarea unor prevederi din Legea nr. 296/2023.

„Având în vedere rolul strategic al societății în asigurarea securității energetice naționale, precum și necesitatea menținerii unui climat social stabil pentru angajați, a fost elaborat un Memorandum privind exceptarea societății de la aplicarea prevederilor legale, în vederea acordării de tichete de masă pentru toți salariații Complexului Energetic Oltenia”, au transmis reprezentanții CEO.

Memorandumul a fost trimis de Ministerul Energiei către Ministerul Finanțelor pentru avizare, urmând ca, după finalizarea procedurilor, documentul să fie înaintat Guvernului spre analiză și aprobare în ședința de săptămâna viitoare.

