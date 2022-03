Prețul nichelului a trecut de 100.000 de dolari pe tonă, existând temeri că Rusia nu își va mai putea exporta producția uriașă

Explozia preţului nichelului a continuat marţi, după un salt de 66% înregistrat luni, astfel că tona de nichel a trecut, pentru scurt timp, pragul de 100.000 de dolari, investitorii fiind îngrijoraţi că Rusia nu va mai putea să îşi exporte producţia, transmite Bloomberg.

În jurul orei 7:00 GMT, la bursa de metale de la Londra cotaţia nichelului afişa o creştere de 70%, până la 82.195 de dolari pe tonă. Anterior, cotaţiile au crescut chiar şi cu 111%, până la un record absolut de 101.365 de dolari pe tonă.

"Este o nebunie care nu reflectă fundamentele industriei. Sistemul de tranzacţionare de la LME a scăpat de sub control şi are nevoie de intervenţie, în caz contrar este posibil să se extindă şi la alte metale", a apreciat Jiang Hang, director de trading la Yonggang Resources Co.

Luni seara, London Metal Exchange, o instituţie cu vechime de 145 de ani, a anunţat o serie de modificări fără precedent ale regulilor sale în contextul exploziei preţului nichelului. LME a ajustat regulile pentru a permite traderilor short să amâne livrarea de metale şi de asemenea a dat unei divizii a China Construction Bank Corp. mai mult timp pentru a plăti sutele de milioane de dolari pentru apelurile în marjă care au fost ratate luni, scrie Agerpres.

Cotaţia nichelului era în creştere încă înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, care a agravat şi mai mult îngrijorările cu privire la livrările de materii prime. Rusia este responsabilă pentru 17% din producţia mondială de nichel, un metal utilizat în producţia de oţel inoxidabil şi vehicule electrice.

