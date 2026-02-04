O companie canadiană de explorare a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de 25 de kilometri pătrați la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine în contextul în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime critice.

Zăcăminte importante de metale critice au fost identificate în vestul României, într-un perimetru de aproximativ 25 km² aflat la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea aparține companiei canadiene Leading Edge Materials, specializată în explorarea resurselor strategice pentru industria europeană.

Analizele preliminare arată prezența unor minerale precum uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru, într-o zonă cu tradiție minieră din Munții Apuseni.

Uraniul descoperit ar putea avea o importanță deosebită pentru România, având în vedere rolul energiei nucleare în mixul energetic și planurile de extindere a capacităților existente.

La nivel european, cobaltul și nichelul sunt considerate esențiale pentru tranziția energetică și pentru industria bateriilor, iar UE încearcă să reducă dependența de importurile din China. Contextul este cu atât mai relevant cu cât, în aceste zile, România a fost invitată la o reuniune ministerială în Statele Unite dedicată metalelor critice.

Leading Edge Materials, listată la bursele din Toronto și Stockholm, derulează proiectul Bihor Sud în parteneriat cu entități locale și explorează zona pe baza unei licențe oficiale. Compania a raportat rezultate care indică un potențial geologic semnificativ, însă explorarea nu garantează automat trecerea la exploatare. Pentru acest lucru ar fi necesare studii suplimentare, avize de mediu și aprobări din partea autorităților române. Totuși, descoperirea marchează un pas important pentru evaluarea capacității României de a deveni furnizor regional de resurse critice, într-un moment în care acestea sunt tot mai căutate la nivel global.

