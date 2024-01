România primește 288 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru investiții în energie

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat, joi, că România primește de la Comisia Europeană 288 de milioane de euro sub formă de sprijin financiar nerambursabil, iar această prefinanțare va contribui la accelerarea punerii în aplicare a măsurilor cheie, investiții și reforme incluse în noul capitol REPowerEU. CE face plăți și către Belgia, Croația, Cipru, Finlanda, Grecia, Italia, Letonia și Spania în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

„România primeşte cu titlu de prefinanţare suma de 288 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Această prefinanţare va contribui la accelerarea punerii în aplicare a măsurilor-cheie, investiţii şi reforme incluse în noul capitol REPowerEU”, precizează Ministerul, într-un comunicat.

„Această sumă, care va fi încasată de România în câteva zile, reprezintă o confirmare a eforturilor noastre constante de a construi o Românie mai modernă, mai curată şi aliniată la standardele contemporane. Asta înseamnă, evident, şi o Românie capabilă să răspundă rapid noilor provocări globale, iar cu sprijinul prefinanţării din partea Comisiei Europene, vom accelera punerea în aplicare a investiţiilor cheie din RePowerEU”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Comisia Europeană a plătit joi prefinanțarea REPowerEU și Belgiei, Croației, Ciprului, Finlandei, Greciei, Italiei, Letoniei și Spaniei în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

„Astăzi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a plătit următoarele sume cu titlu de prefinanțare legate de fondurile REPowerEU în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR): 145,1 milioane de euro Belgiei și 585,1 milioane de euro Croației, sub formă de granturi și împrumuturi; 20,9 milioane de euro Ciprului, 25,4 milioane de euro Finlandei, 158,7 milioane de euro Greciei, 551,2 milioane de euro Italiei, 26,9 milioane de euro Letoniei, 288 de milioane de euro României, sub formă de granturi și 340 de milioane de euro Spaniei, sub formă de împrumuturi”, potrivit site-ului oficial al Comisiei Europene.

Aceste prefinanțări vor contribui la accelerarea punerii în aplicare a principalelor măsuri de investiții și de reformă prezentate în fiecare capitol privind REPowerEU. Se va accelera astfel realizarea obiectivelor planului REPowerEU de economisire a energiei, de producere de energie curată și de diversificare a aprovizionării cu energie, cu scopul de a face Europa independentă de combustibilii fosili rusești în urma invadării Ucrainei de către Rusia, mai precizează instituția.

Prefinanțarea, plătită în una sau două etape, reprezintă până la 20% din fondurile suplimentare solicitate pentru finanțarea capitolului privind REPowerEU al fiecărei țări. În cazul în care prefinanțarea este plătită în două etape, a doua parte trebuie plătită în termen de 12 luni de la plata primei părți.

