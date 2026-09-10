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Video Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente

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Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Economiștii avertizează că sunt necesare măsuri urgente Vârsta de pensionare ar putea crește în etape

Sistemul de pensii pune o presiune tot mai mare asupra deficitului țării, în condițiile în care veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuieli, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. Economiștii avertizează că sunt necesare măsuri urgente, mai ales în perspectiva ieșirii la pensie a numeroasei generații a „decrețeilor”. Unul dintre scenariile pentru viitor presupune creșterea vârstei de pensionare.

Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut în 2025 și reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. În 2024, acesta reprezenta aproximativ 20% din deficitul total.

În același timp, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile. Astfel, aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare.

Datele arată, astfel, că sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării.

Economiștii avertizează că sunt necesare măsuri urgente

Avertismentele vin în contextul în care, în viitor, urmează să iasă la pensie numeroasa generație a „decrețeilor”.

Economiștii spun că sunt necesare măsuri urgente pentru ca sistemul să poată face față acestui val de pensionări.

Într-o intervenție la Digi24, consilierul premierului Ilie Bolojan a vorbit, de asemenea, despre necesitatea unor măsuri urgente și a amintit inclusiv posibilitatea creșterii vârstei de pensionare.

Vârsta de pensionare ar putea crește în etape

Un astfel de scenariu ar putea fi aplicat în etape. Mai întâi, creșterea vârstei de pensionare ar putea viza categoriile speciale, precum polițiștii, militarii și magistrații, care în prezent se pensionează mai devreme.

Ulterior, măsura ar putea fi extinsă și la celelalte categorii ale populației.

Și alte țări au luat astfel de decizii. Franța, de exemplu, a crescut vârsta minimă de pensionare.

O altă soluție prezentată pentru a face față presiunii asupra sistemului de pensii este creșterea numărului de angajări.

Astfel, intrarea unui număr cât mai mare de tineri în câmpul muncii ar putea contribui la susținerea valului mare de persoane care urmează să iasă la pensie în viitor.

Editor : Ș.A.

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