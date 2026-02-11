Live TV

A murit James Van Der Beek. Actorul, celebru pentru rolul din „Dawson's Creek”, avea 48 de ani

Data actualizării: Data publicării:
James Van Der Beek
A murit James Van Der Beek, actorul, celebru pentru rolul din „Dawson's Creek” Foto: Profimedia

Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul pentru adolescenți „Dawson's Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul de colon, informează BBC.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, se arată într-o postare pe conturile sale de socializare. „Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și grație.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Starul a fost diagnosticat cu cancer de colon în a doua jumătate a anului 2023, dar a făcut public diagnostucul în noiembrie 2024.

Tatăl a șase copii, James Van Der Beek a jucat în mai multe seriale și filme celebre la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv în serialele Dawson's Creek și Varsity Blues.

Într-un interviu acordat Business Insider, el a dezvăluit că a început să experimenteze modificări ale tranzitului intestinal, un simptom comun al cancerului de colon. A încetat să mai bea cafea pentru a vedea dacă acest lucru l-ar ajuta înainte de a face un test de screening. Testele i-au dezvăluit că avea stadiul trei al bolii, ceea ce înseamnă că se răspândise.

Van Der Beek a devenit celebru la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, după ce l-a jucat pe Dawson Leery în serialul de succes „Dawson's Creek”, care a fost difuzat din 1998 până în 2003. De asemenea, a apărut și în emisiunea „Don’t Trust the B---- în Apartment 23” și a jucat în cel de-al 28-lea sezon al concursului „Dancing with the Stars”.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
Digi Sport
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
James Van Der Beek
James Van Der Beek, din serialul „Dawson’s Creek”, își vinde lucrurile pentru a plăti tratamentul contra cancerului: „A sosit momentul”
James Van Der Beek
Actorul James Van Der Beek, din „Dawson’s Creek”, a fost diagnosticat cu cancer. Anunțul făcut de starul în vârstă de 47 de ani
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din...
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
volodimir zelenski la birou
Nu am de gând să convoc alegeri și referendum la sfârșitul acestei...
radu oprea
Un lider PNL cere demisia secretarului general al Guvernului, după ce...
Ultimele știri
Zegrean, după a cincea amânare la CCR privind pensiile magistraților: „Cred că ăsta va fi finalul, trimiterea la Curtea de Justiție”
Încăierare în parlamentul Turciei, după ce procurorul care l-a arestat pe liderul opoziției a fost numit ministu al Justiţiei
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online