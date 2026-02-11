A murit James Van Der Beek. Actorul, celebru pentru rolul din „Dawson's Creek”, avea 48 de ani

Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul pentru adolescenți „Dawson's Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul de colon, informează BBC.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, se arată într-o postare pe conturile sale de socializare. „Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și grație.”

Starul a fost diagnosticat cu cancer de colon în a doua jumătate a anului 2023, dar a făcut public diagnostucul în noiembrie 2024.

Tatăl a șase copii, James Van Der Beek a jucat în mai multe seriale și filme celebre la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv în serialele Dawson's Creek și Varsity Blues.

Într-un interviu acordat Business Insider, el a dezvăluit că a început să experimenteze modificări ale tranzitului intestinal, un simptom comun al cancerului de colon. A încetat să mai bea cafea pentru a vedea dacă acest lucru l-ar ajuta înainte de a face un test de screening. Testele i-au dezvăluit că avea stadiul trei al bolii, ceea ce înseamnă că se răspândise.

Van Der Beek a devenit celebru la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, după ce l-a jucat pe Dawson Leery în serialul de succes „Dawson's Creek”, care a fost difuzat din 1998 până în 2003. De asemenea, a apărut și în emisiunea „Don’t Trust the B---- în Apartment 23” și a jucat în cel de-al 28-lea sezon al concursului „Dancing with the Stars”.

Editor : A.P.