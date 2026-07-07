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A murit Lauren Bennett, interpretă a piesei „Party Rock Anthem” a formației LMFAO şi membră a trupei G.R.L. Artista avea 37 de ani

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A murit Lauren Bennett, interpretă a piesei „Party Rock Anthem” a formației LMFAO şi membră a trupei G.R.L. Foto: Profimedia
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Lauren Bennett, cunoscută mai ales ca membră a formaţiilor Paradiso Girls şi G.R.L. şi pentru apariţia sa în hitul din 2011 al trupei LMFAO, „Party Rock Anthem”, a decedat la vârsta de 37 de ani, scrie Variety, citată de News.ro.

Colegele lui Bennett din trupa G.R.L. au anunţat decesul acesteia pe Instagram, publicând o declaraţie comună. "Avem inimile frânte şi nu putem exprima cât de mult a însemnat ea pentru noi", au scris Natasha Slayton, Emmalyn Estrada şi Paula van Oppen. "Vom preţui pentru totdeauna dragostea, râsul şi nenumăratele amintiri pe care ni le-a dăruit. Spiritul ei minunat a atins atât de multe vieţi, iar ea ne va lipsi nespus şi va fi iubită pentru totdeauna".

Nu a fost precizată cauza decesului.

Cântăreaţa şi-a început cariera în industria muzicală ca membră a formaţiei Paradiso Girls, înfiinţată de Robin Antin, fondatoarea Pussycat Dolls. Cvintetul a făcut senzaţie în 2009 odată cu lansarea single-ului de debut "Patron Tequila", în colaborare cu Eve şi Lil' Jon, care a ajuns pe locul 3 în clasamentul Billboard Dance Club Songs, dar s-a desfiinţat după ce a fost exclusă de la Interscope un an mai târziu. Din acel album a fost extras single-ul "Ugly Heart", care a intrat în top 20 în Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă şi în alte ţări.

Bennett s-a născut în Meopham, Kent, Anglia, şi a participat la concursuri locale de talente. La 14 ani, a format un duo împreună cu o prietenă şi a cântat în pub-uri şi baruri înainte de a se înscrie la "X Factor", ajungând printre ultimii 12 concurenţi înainte de a fi eliminată. Totuşi, acea apariţie a dus la un telefon din partea echipei "X Factor", care i-a propus să dea o audiţie pentru noua trupă Paradiso Girls în faţa lui Jimmy Iovine şi Antin, iar după ce a trecut de selecţie, s-a mutat la Los Angeles la vârsta de 17 ani.

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Editor : A.P.

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