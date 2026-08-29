Petrişor Peiu: Nu avem discuţii formale pentru crearea unei majorităţi nici cu PSD, nici cu PNL şi nu există discuţii informale

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat sâmbătă că formaţiunea nu are discuţii formale pentru crearea unei majorităţi nici cu PSD, nici cu PNL şi nu există nici discuţii informale, el amintind că liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a exprimat public că nu vrea să formeze un guvern împreună cu AUR, astfel că e cam greu de negociat.

„Nu avem discuţii formale pentru crearea unei majorităţi nici cu PSD, nici cu PNL şi nu există discuţii informale pentru un astfel de subiect. Adică dacă dau o cafea cu cineva de la PSD sau PNL, nu înseamnă... Domnul Grindeanu s-a exprimat public că nu vrea să formeze un guvern împreună cu AUR. Dacă nu vrea să formeze un guvern împreună cu AUR, e cam greu de negociat, ce să negociezi?” a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Peiu a mai spus că urmează nişte comunicări publice de la AUR, care vor privi inclusiv strategia privind consultările cu preşedintele, precum şi strategia privind votul asupra investirii unui guvern care să fie propus în luna septembrie”.

Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii viitoare va relua consultările cu partidele politice

„Aşteptăm să vedem dacă ne cheamă şi pe noi pentru că, dacă domnia sa va face nişte consultări informale, în care va pune bazele unui guvern şi după aia va face consultări formale doar ca să se pozeze la televizor dând mâna cu diverşi oameni, nu ştiu dacă are sens ca noi să participăm la acele consultări şi probabil nu vom participa. Ţara asta are nişte reguli, are nişte principii pe care trebuie să le aplice, dacă vrem să fim şi noi în familia statelor democratice”, a mai declarat Petrişor Peiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii viitoare va relua consultările cu partidele politice pe tema formării unui guvern.

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a afirmat Nicuşor Dan, explicând care au fost motivele pentru care nu a făcut o nouă nominalizare pentru funcţia de prim-ministru în perioada verii.

Editor : Liviu Cojan