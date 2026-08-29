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Kremlinul nu vede motive de speranţă pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Europa

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Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Europenii îşi mobilizează resursele militare împotriva Rusiei, astfel că nu sunt motive pentru o îmbunătăţire a relaţiilor cu Moscova, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS şi Interfax, citate de News.ro.

„Deocamdată nu văd niciun motiv să sperăm la o îmbunătăţire a relaţiilor noastre cu Europa. Politicienii actuali, generaţia actuală de politicieni aflată la putere, au o atitudine conflictuală, şi nu doar în cuvinte, ci şi în fapte. Ei mobilizează în totalitate potenţialul militar al Europei şi îl îndreaptă împotriva ţării noastre, participând direct la acţiuni militare împotriva noastră”, a declarat Peskov, comentând starea actuală a relaţiilor dintre Rusia şi ţările europene.

„Trebuie să fim conştienţi de acest lucru. Trebuie, fără îndoială, să rămânem deschişi pentru construirea relaţiilor şi ne păstrăm într-adevăr deschiderea, dar trebuie să înţelegem foarte bine cu cine avem de-a face”, a adăugat el.

Editor : Liviu Cojan

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