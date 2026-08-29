Salvamarii, avertisment pentru turiști după descoperirea unui fragment suspect de dronă pe plaja din Eforie: „Nu atingeți, nu mutați”

Salvamarii din Eforie Nord transmit, sâmbătă, un apel către turiştii de pe litoral, după ce valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă, în care le cer să nu atingă obiectele necunoscute aduse de mare pe mal!

„ATENŢIE! NU ATINGEŢI OBIECTELE NECUNOSCUTE ADUSE DE MARE PE MAL! În urmă cu puţin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiştii din zonă şi au alertat autorităţile prin 112", anunţă Salvamarii din Eforie Nord, potrivit news.ro.

Salvamarii mai anunţă că tot astăzi, un alt fragment suspect a fost găsit în apă, în zona Belona din Eforie Nord, iar acesta a fost scos de o turistă din apă şi preluat apoi de poliţişti.

„Avem un apel important pentru toţi turiştii: dacă observaţi în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoaşteţi, NU le atingeţi, NU încercaţi să le mutaţi. Îndepărtaţi-vă şi anunţaţi imediat cel mai apropiat salvamar sau sunaţi la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc", mai spun salvamarii.

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Editor : C.A.