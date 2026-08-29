Live TV

Salvamarii, avertisment pentru turiști după descoperirea unui fragment suspect de dronă pe plaja din Eforie: „Nu atingeți, nu mutați”

Data publicării:
drona plaja costinesti tuzla
Posibila dronă descoperită pe plajă. Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Salvamarii din Eforie Nord transmit, sâmbătă, un apel către turiştii de pe litoral, după ce valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă, în care le cer să nu atingă obiectele necunoscute aduse de mare pe mal!

ATENŢIE! NU ATINGEŢI OBIECTELE NECUNOSCUTE ADUSE DE MARE PE MAL! În urmă cu puţin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiştii din zonă şi au alertat autorităţile prin 112", anunţă Salvamarii din Eforie Nord, potrivit news.ro.

Salvamarii mai anunţă că tot astăzi, un alt fragment suspect a fost găsit în apă, în zona Belona din Eforie Nord, iar acesta a fost scos de o turistă din apă şi preluat apoi de poliţişti.

Avem un apel important pentru toţi turiştii: dacă observaţi în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoaşteţi, NU le atingeţi, NU încercaţi să le mutaţi. Îndepărtaţi-vă şi anunţaţi imediat cel mai apropiat salvamar sau sunaţi la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc", mai spun salvamarii.

Citește și: „Omuleții verzi” ai lui Putin ar putea ataca NATO din interior. Cum va fi testată alianța, dacă se va repeta scenariul din Crimeea

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
profimedia-0973430131
3
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Principesa Margareta și Principele Radu
4
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
5
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...
L-a văzut "pe viu" pe Cristiano Ronaldo și a spus-o direct: "Chiar dacă i se văd pătrățelele"
Digi Sport
L-a văzut "pe viu" pe Cristiano Ronaldo și a spus-o direct: "Chiar dacă i se văd pătrățelele"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fragment drona eforie
Alertă pe litoral: posibil fragment de dronă, descoperit în Eforie Nord. Obiectul a fost scos din mare de un turist
drona in zbor
O dronă turcească a intrat în spațiul aerian al Greciei și a survolat un aeroport. A fost interceptată de avioane F16
F/A-18 An F/A-18 performing maneuvers with its landing gear deployed at an air show in Salamanca, Spain May 10, 2026
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 spaniole
dronă maritimă în marea neagra
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun Deep. Declarațiile vin la 7 zile după incident
incendiu padure tulcea romsilva
Armata caută resturi de dronă după incendiul de pădure de la Plauru. Specialiștii MApN cercetează zona
Recomandările redacţiei
explozie nucleara profimedia-0148308083
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare...
Oana Țoiu.
Oana Ţoiu speră la modificarea legii ANI: „Mai sunt 30 de zile în...
Cessna 172 profimedia-1089623627
Alertă în Ungaria după ce un avion furat a ajuns în zona centralei...
Distrugătoare navale văzute din avion în timpul unor manevre de luptă.
Ankara îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei, după atacuri asupra...
Ultimele știri
Romania încearcă să convingă SUA să păstreze trupele în țara noastră. Țoiu: „Americanii se uită la contribuția fiecărui stat”
Kremlinul nu vede motive de speranţă pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Europa
Taxe mai mici, Parlament cu 300 de aleși și reforme în educație. Planul AUR pentru noua sesiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zi dificilă pentru 3 zodii pe 30 august 2026. Saturn retrograd scoate la suprafață probleme pe care le-au...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți...
Adevărul
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui...
Playtech
Diferența uriașă dintre pensia după 35 și 45 de ani de muncă. Exemple pentru salarii de 4.000 și 7.000 de lei
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Istvan Kovacs a dictat penalty și decizia face înconjurul lumii!
Pro FM
Jennifer Lopez, cea mai fițoasă divă de la Hollywood? Cerințele bizare și ieșirile care i-au consolidat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Islanda decide azi dacă se apropie de UE. Vot la limită, mize uriașe și frica de a pierde controlul asupra...
Newsweek
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea unui organ vital. Descoperirea care i-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când stăpâna lui a făcut accident: „A ieșit pe geamul mașinii și a fugit”
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja