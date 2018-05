Arabia Saudită amenință că va dezvolta o bombă atomică, dacă Iranul își reia programul nuclear

Dacă Iranul, după ieșirea Statelor Unite din acordul nuclear, își va dezvolta o bombă atomică, la fel va proceda și Arabia Saudită. Declarația îi aparține șefului diplomației saudite, Adel al-Jubeir.

Ministrul de Externe al Arabiei Saudite a salutat decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul. De altfel, saudiții au susținut constant că acordul semnat de administrația lui Barack Obama ar fi prea indulgent cu ambițiile nucleare ale Teheranului.

Acum, în noul context, dacă Iranul se va pregăti să își reconsidere angajamentul în acest acord, Arabia Saudită nu poate rămâne pe aceeași poziție strategică în relația cu Teheranul, a sugerat oficialul saudit.

„Dacă Iranul își va reporni programul (nuclear – n.r.), acest lucru ar trebui să determene celelalte state să iasă complet din acord și să reimpună sancțiuni”, a declarat Adel al-Jubeir pentru CNN.

Întrebat cum va proceda Arabia Saudită în cazul în care Teheranul își va relua dezvoltarea capabilităților nucleare, ministrul saudit a răspuns: „Vom face tot ce este necesar pentru a ne proteja poporul. Dacă Iranul va avea o capacitate nucleară, vom face tot ce ne stă în putință ca să avem și noi așa ceva”.

Afirmația diplomatului reeditează declarația făcută în luna martie pentru CBS News de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman: „Arabia Saudită nu dorește să dețină o bombă nucleară, însă, fără îndoială, dacă Iranul va dezvolta o bombă nucleară, vom face același lucru cât mai curând posibil”.

Preşedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat omologului francez Emmanuel Macron miercuri că „va face totul să rămână în acordul" asupra programului nuclear al Teheranului, dar a cerut europenilor garanţii foarte rapide prin care să dovedească faptul că firmele lor vor continua să lucreze cu Iranul, au anunţat miercuri preşedinţiile franceză şi iraniană, transmite Agerpres.



Într-o convorbire telefonică de o oră, cei doi preşedinţi au convenit să stabilească „fără întârziere grupuri de lucru" între Europa şi Iran asupra mijloacelor de prezentare a „primelor garanţii" în următoarele săptămâni, „arătând că europenii pot să-şi continue activităţile economice în Iran", a precizat Palatul Elysee, citat de France Presse.



Hassan Rouhani a explicat că „în Iran există acum o presiune puternică pentru a ieşi din acord" şi că el are nevoie de aceste garanţii „pe care el însuşi le-ar putea expune poporului iranian pentru a-l convinge să rămână în acord".



Miniştrii de externe ai celor trei ţări europene semnatare, Franţa, Germania şi Marea Britanie, se vor întâlni săptămâna viitoare cu omologul lor iranian în legătură cu aceste grupuri de lucru, a adăugat Parisul.



Rouhani a precizat că interesele Iranului trebuie să fie „garantate" prin „decizii clare şi transparente", în special în ceea ce priveşte vânzările de petrol, relaţiile bancare, investiţiile şi asigurările, precum şi transporturile, potrivit Teheranului.



Pentru a salva acordul, europenii trebuie acum să obţină de la Washington ca firmele lor să scape de sancţiunile pe care Statele Unite le vor reintroduce în câteva săptămâni sau luni împotriva companiilor americane şi străine ce fac afaceri cu Iranul.



Parisul se aşteaptă la discuţii „dure" cu Washingtonul. Franţa nu doreşte ca Statele Unite să rămână izolate pe scena internaţională sau ca firmele ruseşti sau chinezeşti să profite de piaţa iraniană şi să slăbească sfera de aplicare a sancţiunilor, afectând în acelaşi timp interesele companiilor europene şi americane.



După decizia de marţi a preşedintelui american Donald Trump de a abandona acordul nuclear, preşedintele Rouhani a declarat că doreşte să discute cu europenii, cu ruşii şi chinezii pentru a vedea dacă ţara sa are interesul să menţină acordul istoric semnat în 2015.



Acordul vizează facilitarea comerţului cu Iranul şi relansarea economiei sale prin ridicarea unor sancţiuni internaţionale severe, în schimbul angajamentului Teheranului de a-şi limita activităţile nucleare şi de a nu încerca să obţină bomba atomică.



Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care are un cuvânt greu de spus cu privire la problemele majore ale ţării, inclusiv în ceea ce priveşte programul nuclear, a cerut miercuri garanţii solide şi „reale" de la europeni pentru a rămâne în acord.



Preşedintele francez l-a avertizat de asemenea pe Rouhani că este „foarte important ca Iranul să respecte acordul în săptămânile următoare şi să nu existe niciun act care să poată fi considerat o încălcare a acordului".