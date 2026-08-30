Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă seara, la Digi24, că România nu a primit până acum niciun semnal că militarii americani aflați pe teritoriul țării ar urma să fie retrași. Oficialul susține că, dimpotrivă, în ultimele luni au fost detașați aproape 500 de militari americani suplimentari, inclusiv în contextul unor decizii privind consolidarea capacităților de apărare ale României.

„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început, încearcă proiectul acesta, NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziţie, având în vedere că unele dintre capabilităţile Statelor Unite, la nivel european, sunt regândite, aceste capabilităţi”, a declarat ministrul interimar al Apărării, la Digi24.

Ministrul a subliniat că România trebuie să își consolideze propriile capacități de apărare și să demonstreze că își îndeplinește responsabilitățile în cadrul NATO.

„Dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte uneşti cu noi înşine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi şi fiecare ţară, membră NATO, înainte să ceară ajutorul celorlaltor ţări. Erau situaţii în care unele ţări aşteptau ajutorul celorlalţi aliaţi, fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi. România nu doar că a demonstrat că investeşte un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reuşit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum în România nu a fost punctat, şi anume că noi contribuim şi la creşterea capacităţii de producţie. Prin SAFE am pus pe picioare, am reînviat cinci fabrici, care înainte erau cu vegetaţia aproape crescută înăuntru”, a mai afirmat Miruţă.

„Aproape 500 de militari SUA au venit în ultimele luni”

Întrebat de ce consideră că România ar putea fi ocolită de o eventuală retragere a trupelor americane, Miruță a invocat, în primul rând, lipsa oricărui semnal oficial în acest sens.

„Faptul că până acum nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece. Ba, dimpotrivă, acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus”, a spus el.

Ministrul a precizat că, în urma unei decizii a CSAT privind acceptarea pe teritoriul României a unor echipamente, au fost aduși și militari americani suplimentari.

„În urma deciziei CSAT, cu acceptarea pe teritoriul național a acelor tankere și a acelor dispozitive pasive de comunicații, au venit cu aceste echipamente militari americani suplimentari”, a declarat Miruță.

Ulterior, pus din nou în fața scenariului unei retrageri americane, ministrul a precizat că numărul militarilor americani prezenți în România trebuie raportat la situația actuală și la informațiile pe care le are Ministerul Apărării.

„Vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus. Evident că politica militarilor americani din țările membre ale Uniunii Europene o fac Statele Unite, dar este un parteneriat strategic în interiorul căruia noi, la Ministerul Apărării, nu am primit semnale că militari ar urma să plece”, a spus Radu Miruță.

„Revizuirea poate să însemne și în plus, nu doar în minus”

Ministrul a atras atenția că procesul de revizuire a prezenței militare americane în Europa nu trebuie interpretat automat drept o retragere. „N-am vrut să revizuiesc, că poate să însemne și în plus, nu doar în minus”, a afirmat Miruță.

El a recunoscut însă că orice reducere a prezenței americane ar afecta capacitatea de descurajare a României. „Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja”, a declarat ministrul.

În același timp, Miruță susține că apărarea României nu se bazează pe o singură componentă, ci pe un ansamblu de militari, tehnică, capabilități și parteneriate.

„Componenta asta de apărare este o componentă cu mai multe variabile și o componentă vie: număr de militari, tehnică militară, parteneriate suplimentare”, a spus el.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind viitorul prezenței militare americane în Europa și rolul pe care aliații europeni trebuie să îl aibă în propria apărare.

Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat sâmbătă seara, în exclusivitate la Digi24, că România face eforturi pentru a convinge SUA să păstreze trupele în țară, iar „un lucru esențial la care se uită americanii acum este contribuția fiecărui stat aliat”. Declarația vine după o întâlnire cu o delegaţie a Congresului SUA. Țoiu a mai subliniat faptul că istoria parteneriatului strategic SUA-România este foarte importantă în acest context.

Editor : C.A.