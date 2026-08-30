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Exclusiv Radu Miruță: „PSD și-a bătut joc de industria de armament doar pe combinații. A pus pe butuci multe fabrici”

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Exercițiu NATO de combatere a dronelor în Poligonul Capu Midia, 24 aprilie 2026.
Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, acuză Partidul Social Democrat că „și-a bătut joc de industria națională de armament doar pe combinații”, susținând că „a pus pe butuci multe fabrici ca Armata Română să ajungă să cumpere de la concurență și nu din țară”. Declarațiile au fost făcute duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24.

 

„A fost o bătaie de joc până acum, a fost o vânzare a intereselor Armatei Române, a fost o vânzare a intereselor României. De asta țipă foarte mulți în jurul programului SAFE, pentru că de fapt le-a arătat o bornă, le-a ridicat un prag pe care ei până acuma nu l-au atins niciodată și pe care pe viitor, dacă vor vrea să se eschiveze de el, îl vor vedea acolo.

Mă refer la PSD, ei conduc industria de armament, și-au bătut joc de ea doar pe combinații. Cuvinte grele pe care le spun cu toată deschiderea. Oameni puși politic acolo cu scopul de a pune pe butuci multe dintre fabrici, ca Armata Română să ajungă să cumpere de la concurență, să nu mai poată cumpăra din țară”, a declarat ministrul Radu Miruță, întrebat de ce România cumpără armament din afară.

„E e o acuzație adevărată. Am fost la Ministerul Economiei și am văzut rapoarte de control ale Corpului de Control acolo și nu trebuie să vadă lumea asta. Trecem pe lângă fabricile de armament din România, pică tencuiala de pe ele. De ce? De multe investiții ce au avut. Oamenii de acolo sunt trimiși acasă pentru că nu mai au de lucru, pentru că nu mai au linii de producție noi. Pentru că nimeni nu a gândit oferirea unui contract de a aduce linii de producție noi. Acum am obligat să vină cu licență, să vină cu tehnologie și să-i forțăm, că e un cuvânt corect, să lucreze cu muncitorii români acolo. (...) Asta trebuie făcut”, a completat Miruță.

Potrivit acestuia, România are resurse pentru a produce în țară armament, însă irosește această capacitate, din moment ce „sursa de la Ministerul Apărării nu a impus ca aceste contracte să se deruleze prin fabricile din România”.

„Sunt banii Armatei Române, sunt banii statului român. De când până când îmi este rușine mie, ca stat român, să-i spun unui investitor privat de care am nevoie și pe care îl respect 'îți dau acești bani dacă vii și produci în România?' Uitați că se poate. De ce până acum nu s-a putut? (...)

Suntem într-o situație în care România trebuie să se trezească raportându-se la a nu mai repeta greșelile trecutului. Sunt oameni care nu mai au activitatea la fabricile de armament. Am fost la Uzina Mecanică Sadu și m-au impresionat. Oamenii nu mi-au cerut măriri de salariu, oamenii nu mi-au cerut sporuri, mi-au cerut aproape unanim 'ajutați-ne să avem de lucru'. În condițiile în care la nivel european nu se mai prea găsesc oameni care să lucreze acolo, România are o valoare căruia i-a dat cu piciorul. S-a întâmplat asta pentru că sursa de la Ministerul Apărării care gestionează aceste contracte nu a impus ca aceste contracte să se deruleze prin fabricile din România”, a mai spus Miruță.

Editor : C.L.B.

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