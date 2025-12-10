Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte”

Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor geopolitice şi al îndoielilor cu privire la angajamentul SUA faţă de securitatea Europei, a declarat miercuri agenţia de informaţii militare a acestei ţări membre NATO (FE), potrivit Reuters.

"Marile puteri mondiale acordă o prioritate din ce în ce mai mare propriilor interese şi recurg la forţă pentru a-şi atinge obiectivele", afirmă FE în raportul său anual, numind Rusia şi China printre ţările care reprezintă o provocare pentru Danemarca.

Războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei influenţează în mod special evoluţia în domeniul securităţii, subliniază serviciul militar de informaţii danez.

În acelaşi timp, incertitudinea planează asupra rolului SUA ca garant al securităţii europene, iar acest aspect este de natură să încurajeze Rusia să-şi intensifice atacurile hibride împotriva NATO, afirmă FE.

"Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte, chiar dacă în prezent nu există ameninţarea unui atac militar direct împotriva Regatului Danemarcei", estimează serviciul danez de informaţii în raportul său.

