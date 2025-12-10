Live TV

Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte”

Data publicării:
Lighthouse with the Danish flag in a small town Ronne, Bornholm, Denmark . High quality photo
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor geopolitice şi al îndoielilor cu privire la angajamentul SUA faţă de securitatea Europei, a declarat miercuri agenţia de informaţii militare a acestei ţări membre NATO (FE), potrivit Reuters.

"Marile puteri mondiale acordă o prioritate din ce în ce mai mare propriilor interese şi recurg la forţă pentru a-şi atinge obiectivele", afirmă FE în raportul său anual, numind Rusia şi China printre ţările care reprezintă o provocare pentru Danemarca.

Războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei influenţează în mod special evoluţia în domeniul securităţii, subliniază serviciul militar de informaţii danez.

În acelaşi timp, incertitudinea planează asupra rolului SUA ca garant al securităţii europene, iar acest aspect este de natură să încurajeze Rusia să-şi intensifice atacurile hibride împotriva NATO, afirmă FE.

"Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte, chiar dacă în prezent nu există ameninţarea unui atac militar direct împotriva Regatului Danemarcei", estimează serviciul danez de informaţii în raportul său.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Digi Sport
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Planul Witkoff privind activele rusești: profit pentru SUA, povară pentru Europa. Cum ar putea UE să ocolească Belgia și Ungaria
Volodymyr Zelenskyy and Nadia Calvino speak to press in Kyiv, Ukraine - 10 Feb 2025
Planul de pace revizuit al lui Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
profimedia-1057659042
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace
trump
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO”
photo-collage.png (13)
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
Ultimele știri
Cel puțin 22 de oameni au murit după o explozia a unei baterii de dronă. Un bloc de șapte etaje a fost cuprins de flăcări
Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace
Atenționare pentru românii care călătoresc în Portugalia. MAE anunță că este grevă generală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în judecată de Ujpest. Update
Adevărul
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o...
Playtech
Ce reprezintă ET la jante și de ce este atât de important pentru siguranța maşinii
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Elena Vîșcu și-a refăcut viața după divorț. Fosta soție a lui CRBL, primele declarații despre noul partener...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 18.000 lei și bonus de 10.500 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...