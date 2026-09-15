CFR Călători, fără buget de peste 8 luni. Sindicatele avertizează: „Trenurile se vor opri”

CFR Călători funcționează de 257 de zile fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2026, reclamă Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile, însă documentul este încă blocat la Ministerul Finanțelor și avertizează că, dacă finanțarea nu este deblocată urgent, circulația trenurilor ar putea fi afectată.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane acuză întârzierea aprobării bugetului și cere Ministerului Finanțelor să finalizeze de urgență procedurile.

„Au trecut 257 de zile de la începutul anului 2026, iar CFR Călători încă nu are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli”, transmite organizația sindicală.

Potrivit Federației, Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile, însă bugetul companiei este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor.

Sindicaliștii avertizează asupra consecințelor în cazul în care situația nu este rezolvată rapid.

„Dacă finanțarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri”, precizează comunicatul.

Ce este blocat de lipsa bugetului

Federația susține că întârzierea nu este doar o problemă administrativă, întrucât bugetul stabilește cadrul financiar pentru cheltuieli esențiale ale companiei.

„Nu discutăm despre niște simple cifre într-un buget. Discutăm despre energia electrică, motorina, reparațiile, materialele, salariile și toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula”, afirmă sindicaliștii.

Organizația atrage atenția că au trecut aproape 200 de zile de la aprobarea bugetului de stat, iar CFR Călători nu are încă propriul buget aprobat.

„Depășirea termenului de 150 de zile a ajuns să blocheze finanțarea serviciului public”, susține Federația.

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Sindicatele întreabă cine răspunde pentru întârziere

Reprezentanții angajaților cer explicații publice de la Ministerul Finanțelor și întreabă de ce aprobarea bugetului durează atât de mult.

„Întrebarea este simplă: de ce trebuie să dureze atât de mult aprobarea bugetului unei companii care asigură zilnic transportul a zeci de mii de oameni? Este nepăsare, incompetență sau există alte interese?”, mai spune comunicatul.

Federația cere Ministerului Finanțelor „să finalizeze de urgență procedurile și să explice public cine răspunde pentru această întârziere și de ce s-a ajuns aici”.

Avertismentul privind CFR Călători vine după o perioadă în care și CFR Marfă s-a confruntat cu probleme financiare grave. Aproximativ 1.550 de angajați ai companiei de transport feroviar de marfă nu și-au mai primit salariile de luni de zile, potrivit Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.

Situația CFR Marfă s-a agravat după ce Camera Deputaților a respins un proiect de modificare a Legii privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Proiectul a obținut 129 de voturi „pentru”, 70 „împotrivă” și 38 de abțineri, în timp ce 54 de deputați nu au votat.

Sindicatele susțin că angajații nu trebuie să suporte consecințele problemelor financiare și ale deciziilor administrative luate de-a lungul anilor.

„Transportul feroviar nu poate fi administrat permanent din criză în criză. Călătorii și salariații nu trebuie să plătească pentru întârzierile și indecizia celor care au obligația să ia decizii”, transmite Federația.

„România nu poate vorbi despre investiții și să lase CFR Călători fără buget”

Sindicaliștii critică și contradicția dintre planurile de investiții în infrastructura feroviară și situația financiară a operatorului național de călători.

„România nu poate vorbi, pe de o parte, despre investiții de miliarde de lei în infrastructură și trenuri noi, iar pe de altă parte să lase principalul operator feroviar de călători fără buget aprobat până în luna septembrie”, afirmă Federația.

Organizația susține că situația actuală se înscrie într-un tipar mai vechi de subfinanțare și decizii luate cu întârziere în sistemul feroviar.

„După ani de subfinanțare, lipsă de investiții suficiente și decizii luate cu întârziere, în 2026 am asistat din nou la blocaje care au afectat companiile feroviare de stat. De fiecare dată se intervine în ultimul moment, când problema devine critică”, mai transmit sindicaliștii.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane cere deblocarea urgentă a finanțării și spune că transportul feroviar nu poate funcționa „din criză în criză”.

Editor : Ana Petrescu